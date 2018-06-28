蔡英文嘆 北北宜是艱困選區

2018年06月28日 04:11 中國時報 朱真楷 、 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

總統蔡英文昨天晚上宴請北北基宜民進黨立委，據綠委轉述，蔡拜託大家一起幫忙打好年底地方大選，蔡總統特別強調，台北市、新北市、宜蘭縣都屬於艱困選區，這一仗真的不好打，而北北基宜是一個生活區，大家是一個團隊，要互相支援，把縣市長選舉當成自己的選舉來打。

餐會一開始先由民進黨祕書長洪耀福與選對會召集人林錫耀報告選情與後續計畫。綠委轉述，洪耀福說，7月15日全代會將有造勢活動，因為這次中執委、中評委都同額競選，沒有競爭，所以要營造黨團結的氣勢；8月有社團、各行各業及小英之友會的串聯活動，要將民間力量動員起來。

林錫耀則坦言，雖然民進黨政府還是做出許多政績，但是大環境使得選戰並不好打，林錫耀把年底地方大選比喻為足球賽的上半場，「這個半場比賽打好，到了下半場（2020），你們自己也比較好選。」

綠委說，北北基宜的綠委一一報告自己選區的情況，蔡英文聽完以後表示，台北、新北、宜蘭都是艱困選區，除了基隆之外，大家都要努力、互相支援。

值得注意的是，面對北市長柯文哲近期頻炮打中央，有綠委當著蔡英文的面大表不滿，認為民進黨執政後對北市的挹注並無大小眼，結果柯卻為滿足個人政治利益頻頻打中央。對此，綠委轉述，蔡英文希望大家能通力合作，讓公共利益能在這次選舉被清楚的呈現出來。

(中國時報)