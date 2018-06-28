林濁水批小英 執政舉棋不定

三軍6校聯合畢典29日於政治作戰學院（復興崗校區）舉行，由蔡英文總統主持，基於維安需求進行部分路段封路，圖為政戰學院準備就緒，門口衛兵對於進出車輛進行檢查。（陳怡誠攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

蔡英文總統出席三軍6校聯合畢業典禮引爆停課爭議，民進黨大老林濁水昨天批評執政當局決策「不是剛過火就是柔過頭」，更糟的是還常舉棋不定，直言蔡政府何時能夠脫離這種決策模式，就何時才能脫離執政困境。

蔡英文明日將至國防大學復興崗校區出席三軍6校聯合畢典，因維安擴大交管，迫使鄰近小學考慮停課並將原訂結業式改期，雖然相關單位緊急滅火，讓決議髮夾彎，維持照常上課，仍引來各界撻伐。

林濁水昨天在臉書表示，去年當局要求特勤「柔性處理」，導致蔡英文總統出席國防大學三軍6校聯合畢典時，遭反年改團體突襲，追擊總統座車，「那是柔過頭」。但今年警方拉起封鎖線，管制人車，連學校都停課，引起民怨，「這又剛過頭」。

他說，當局決策沒有一個準則，更糟的是，常常舉棋不定，讓部屬不知道要怎麼做。

之前民進黨台北市長選舉的提名人選，蔡英文就在是否支持現任市長柯文哲爭取連任，或自提人選之間舉棋不定。

林濁水表示，民進黨選對會召集人陳明文向主席蔡英文報告，選對會要提名姚文智參選台北市長，得到的回答竟然是「一定要這樣嗎？」他說，這種說法流露的是，蔡英文想禮讓又不敢講清楚的心態，「陳明文聽了更不敢擔責任，終於造成台北市選災向新北及各地蔓延的不幸現象。」

(中國時報)

蔡英文嘆 北北宜是艱困選區 陷總統不義 柯P無奈不解

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。