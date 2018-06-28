林濁水批小英 執政舉棋不定

2018年06月28日 04:11 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

蔡英文總統出席三軍6校聯合畢業典禮引爆停課爭議，民進黨大老林濁水昨天批評執政當局決策「不是剛過火就是柔過頭」，更糟的是還常舉棋不定，直言蔡政府何時能夠脫離這種決策模式，就何時才能脫離執政困境。

蔡英文明日將至國防大學復興崗校區出席三軍6校聯合畢典，因維安擴大交管，迫使鄰近小學考慮停課並將原訂結業式改期，雖然相關單位緊急滅火，讓決議髮夾彎，維持照常上課，仍引來各界撻伐。

林濁水昨天在臉書表示，去年當局要求特勤「柔性處理」，導致蔡英文總統出席國防大學三軍6校聯合畢典時，遭反年改團體突襲，追擊總統座車，「那是柔過頭」。但今年警方拉起封鎖線，管制人車，連學校都停課，引起民怨，「這又剛過頭」。

他說，當局決策沒有一個準則，更糟的是，常常舉棋不定，讓部屬不知道要怎麼做。

之前民進黨台北市長選舉的提名人選，蔡英文就在是否支持現任市長柯文哲爭取連任，或自提人選之間舉棋不定。

林濁水表示，民進黨選對會召集人陳明文向主席蔡英文報告，選對會要提名姚文智參選台北市長，得到的回答竟然是「一定要這樣嗎？」他說，這種說法流露的是，蔡英文想禮讓又不敢講清楚的心態，「陳明文聽了更不敢擔責任，終於造成台北市選災向新北及各地蔓延的不幸現象。」

(中國時報)