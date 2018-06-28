陷總統不義 柯P無奈不解

2018年06月28日 04:11 中國時報 吳堂靖 、 李文正 ／台北報導 ／台北報導

北投警分局因為蔡總統將赴復興崗出席軍校聯合畢典，一度要求管制區小學停課配合維安，導致總統被罵翻天。由於先前白綠分手，雙方關係尷尬，綠營炮轟是陷小英於不義。柯文哲27日無奈說：「唉，很難講！」他覺得，整起事件充滿政治意味，不解為何上面都不知情？

儘管柯文哲已火速改口不停課、且北投警分局管制也將採「柔性疏導、彈性管制」原則，並縮小管制區，即僅在中央北路二段，大業路到稻香路架設鐵馬護欄，時間從29日早上8點開始，預計至下午6點。但對北市府決定停課引發的軒然大波，媒體昨詢問是否已造成他跟蔡政府間的嫌隙，柯文哲當場面露無奈。

柯文哲指出，事先不知道停課，後來調公文發現為市警局督察長視察後，要北投警分局發公文給教育局，停課是教育局1名科長決定，他覺得「這事充滿政治意味，為什麼上面都不知道？」

北市教育局長曾燦金表示，停課決定是公務員「敏感度」問題，加上各資訊時間不同造成誤會，消息傳出的當天中午，已決定各校休業式照常辦理。

曾燦金解釋，以往學校周六校慶、隔周一補假，都是科長即可決行，校方甚至不用報教育局；但本案有維安、交管問題，科長、校長和分局僅從安全角度思考，應通案考慮周邊管制範圍和配套措施。他也向北市警察局長陳嘉昌表達「學校沒有必要管制」，會協調警局放行相關車輛。

媒體進一步詢問是否會懲戒相關人員，柯文哲表示，「不會啦！」他說，若每項都要懲戒，那以後公務員統統不做決定，「公文都給市長批，更慘！」曾燦金也說，不會追究責任，公務員本就分層負責，只是要有時間歷練，才能培養出敏感度。

(中國時報)