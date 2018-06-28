陷總統不義 柯P無奈不解

友善列印
中國時報
／台北報導

北投警分局因為蔡總統將赴復興崗出席軍校聯合畢典，一度要求管制區小學停課配合維安，導致總統被罵翻天。由於先前白綠分手，雙方關係尷尬，綠營炮轟是陷小英於不義。柯文哲27日無奈說：「唉，很難講！」他覺得，整起事件充滿政治意味，不解為何上面都不知情？

儘管柯文哲已火速改口不停課、且北投警分局管制也將採「柔性疏導、彈性管制」原則，並縮小管制區，即僅在中央北路二段，大業路到稻香路架設鐵馬護欄，時間從29日早上8點開始，預計至下午6點。但對北市府決定停課引發的軒然大波，媒體昨詢問是否已造成他跟蔡政府間的嫌隙，柯文哲當場面露無奈。

柯文哲指出，事先不知道停課，後來調公文發現為市警局督察長視察後，要北投警分局發公文給教育局，停課是教育局1名科長決定，他覺得「這事充滿政治意味，為什麼上面都不知道？」

北市教育局長曾燦金表示，停課決定是公務員「敏感度」問題，加上各資訊時間不同造成誤會，消息傳出的當天中午，已決定各校休業式照常辦理。

曾燦金解釋，以往學校周六校慶、隔周一補假，都是科長即可決行，校方甚至不用報教育局；但本案有維安、交管問題，科長、校長和分局僅從安全角度思考，應通案考慮周邊管制範圍和配套措施。他也向北市警察局長陳嘉昌表達「學校沒有必要管制」，會協調警局放行相關車輛。

媒體進一步詢問是否會懲戒相關人員，柯文哲表示，「不會啦！」他說，若每項都要懲戒，那以後公務員統統不做決定，「公文都給市長批，更慘！」曾燦金也說，不會追究責任，公務員本就分層負責，只是要有時間歷練，才能培養出敏感度。

(中國時報)

林濁水批小英 執政舉棋不定 回鍋苗縣長 劉政鴻話沒說死

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。