回鍋苗縣長 劉政鴻話沒說死

苗栗三義鄉入選10大觀光小城時，時任縣長的劉政鴻（右三）與立委徐耀昌（左三）和來賓合唱「小城故事」，現階段兩人心結未解，各唱各的調。（本報資料照片）

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中國時報
／苗栗報導

下屆苗栗縣長選舉，前縣長劉政鴻是否參選，動態備受矚目，有親劉派議員表示，劉「百分之百」會選，劉政鴻27日低調表示，「心中早有定數，但現在還不是對外宣布的時機。」國民黨中央及現任縣長徐耀昌則呼籲劉要以大局為重。

國民黨苗栗縣黨部主委林祥川表示，黨主席吳敦義上周再度邀劉政鴻北上溝通，黨中央仍盼劉能以大局為重，不過劉迄未鬆口不選。然有親劉的縣議員斬釘截鐵說劉百分之百會選，且不打沒把握的仗，宣布時機就在6月底、7月初。但也有劉派重量級人士指劉已稍有緩和，還需要點時間。

5月下旬，劉政鴻因不滿徐耀昌批評他任內積欠債務，導致縣府財政陷入窘境而被中央控管，宣稱徐若未在1個月內公開澄清、還他公道，不排除脫黨重披戰袍，投下震撼彈。另條導火線，則源自劉子弟兵參選部分鄉鎮市長，質疑徐另推人選。

有關縣府財政虧空部分，徐耀昌旋即於5月25日縣黨部輔選會報中提出澄清並道歉，指財政劃分法分配不公是主因，更尊稱劉政鴻為老大哥。不過徐公開致歉後，劉未正面回應，直到6月9日在後龍客家圓樓的西瓜節活動，兩人一度同框卻僅限於「相敬如冰」的畫面，劉被問及是否接受徐的道歉時，也以四兩撥千斤迴避。

由於親劉人士先前透露，劉可能在23日宣布參選下屆縣長，時間已過，其動向近日再度引起政壇高度矚目。劉政鴻昨表示，過去擔任過4屆立委、9年縣長，凡事有定見，這次心中早有定數，但現在還不是對外宣布的時機。劉並沒把話說死。

徐耀昌則表示，國民黨各縣市長參選人徵召、提名底定，也按部就班展開輔選，依步調在走，近日並未與劉前縣長接觸，但期待黨內團結和諧，攜手為苗栗創造美好未來。

(中國時報)

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