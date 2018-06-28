謝文進選竹市長 議長之爭鳴戰鼓

2018年06月28日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

在各方勸進下，新竹市議長謝文進確定7月11日宣布參選市長，讓下屆議會正副龍頭之爭提早浮上檯面，各界點名國民黨前議長鄭成光和副議長許修睿，是最可能的議長人選，民進黨則暫不動聲色，隔空觀戰伺機而動。

議會正副龍頭之戰向來是縣市首長大選後的重頭戲，新竹市下屆議員總席次增加到34席，國民黨採高額提名，共提名過半的20席，希望能一舉奪回議會主導權，民進黨也提名12席，創新高。

尋求連任的林智堅遇上昔日亦師亦友的謝文進，強碰下難免尷尬，人前雖未主動攻擊，實際上先是推派被視為保皇派生力軍的市府班底「六小福」出征選議員，最近媒體又出現林大幅領先謝的民調數字，諸多「巧合」被解讀為要削弱謝在議會及市長一戰的氣勢。

隨著謝文進轉戰市長，各區議員雖未喊出爭取議長大位，但檯面下動作不斷，但無論輸贏，一般預料各陣營都不會過半，也讓黨團間合縱連橫戲碼再度上演。

外界預估國民黨仍將由前議長鄭成光出馬，無黨籍新民意問政聯盟的副議長許修睿，也有可能更上一層樓，加上民進黨可能推派人選逐鹿中原，議長之戰精采可期。政黨間如何合作，或是怎麼防堵對手，選情詭譎難測。

回顧本屆議長選戰，民進黨因謝文進在市長大選全力抬轎，議長之位民進黨禮讓不推人選，如今謝篤定參選市長，與民進黨為敵，未來是否繼續與新民意派系的許修睿合作，得視後續選情而定。

(中國時報)