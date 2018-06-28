老祖宗的領土 一寸也不能丟

2018年06月28日 04:11 中國時報 陳柏廷 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美兩國近期在南海及台灣議題針鋒相對之際，大陸國家主席習近平昨在北京人民大會堂會見美國防部長馬提斯。習近平表示，在涉及大陸主權和領土完整問題上，大陸態度是堅定且明確的，「老祖宗留下來的領土一寸也不能丟」。他更直言，兩國兩軍關係要加強溝通，防止誤解誤判和意外事件。

南海與台灣 角力重點

馬提斯此次訪問大陸，先後會見大陸國務委員兼國防部長魏鳳和及習近平，毫無意外，南海及台灣議題成為雙方角力重點。而從習近平談話則可看出，要北京在主權及領土議題上向美讓步，可謂門都沒有。

「老祖宗留下來的領土一寸也不能丟，別人的東西我們一分一毫也不要」，習近平強調，在看到陸美存在共同利益的同時，也不迴避雙方之間存在的分歧。在涉及大陸主權和領土完整問題上，大陸態度是堅定也是明確的。

主權議題 絕不能讓步

談及兩軍關係，習近平表明，自古知兵非好戰，加強兩軍各層次的交往和機制建設，有利於消除疑慮，防止誤解誤判和意外事件發生。希望兩軍加強溝通，增進互信，深化合作，管控風險，推動兩軍關係成為兩國關係的穩定器。

習近平認為，陸美關係是世界上最重要的雙邊關係之一。陸美在廣泛領域存在共同利益，雙方的共同點遠遠大於分歧。寬廣的太平洋可以容納陸美兩國和其他國家；雙方應該本著相互尊重、合作共贏的原則推進兩國關係發展。

兩軍要溝通 防止誤判

馬提斯回應，美方高度重視兩國兩軍關係，兩軍關係在兩國關係中的地位作用至關重要。美方願以美陸兩國元首重要共識為引領，加強戰略溝通，擴大互利合作，管控分歧風險，避免衝突對抗，使兩軍關係成為推動兩國關係發展的建設性因素。

稍早，大陸國務委員兼國防部長魏鳳和也會見馬提斯，並就台灣問題、南海問題、朝核問題等闡明陸方立場和關切。魏鳳和表明，大陸軍隊堅定不移維護國家主權、安全和發展利益。

(中國時報)