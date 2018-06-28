吳伯雄會見李強 盼強化交流

上海市委書記李強（右）會見國民黨前主席吳伯雄。（吳伯雄辦公室提供）

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中國時報
／上海報導

中共中央政治局委員、中共上海市委書記李強，27日會見來訪的前國民黨主席吳伯雄，他推崇吳伯雄多年堅持九二共識，反對台獨，致力振興中華，為兩岸交流合作做出貢獻，特表敬意。

吳伯雄則表示，李強先後在浙江省、江蘇省、上海市擔負重擔，尤其這三個地方與台灣關係密切，期望李強主政下，更能在對台交流上，發揮更大影響力。

吳伯雄此次訪問大陸，出席祭祀伏羲大典後，先後會見甘肅省委書記林鐸、大陸國台辦主任劉結一；27日飛抵上海，預定出席第六屆滬台健康論壇。

李強表示，過去多次與吳伯雄見面，2000年後吳先後到過上海達14次，顯示對上海有特別情結。他強調，上海五個戰略發展目標，要發展成為國際經濟、金融、貿易、航運及科技創新中心。

李強還稱，上海市現有一萬兩千多家台資企業，50多萬台灣人生活在此，台商第三代已經出現。如今上海市推動惠台60項新措施，將有助台灣同胞於滬的工作、經商、求學等。

吳伯雄說，他期許60項新規定有助台灣同胞於上海發展。當前兩岸關係雖遭遇挫折，但台灣仍有許多人支持兩岸互利合作，追求雙贏和平發展大局。

李強也認同吳伯雄對九二共識求同存異甚至化異看法。他說，存大同化小異是可以做到的。

吳伯雄也推崇滬台論壇主辦方之一的旺旺集團董事長蔡衍明，他說旺旺中時媒體集團關心兩岸議題，致力追求兩岸和諧，增加善意了解，減少誤會，貢獻很多。

上海方面陪同出席的有市委常委鄭鋼淼，市委常委、市委祕書長諸葛宇杰、副市長翁鐵慧、市府參事室主任姜平、台辦主任李文輝及中共中央台辦聯絡局副巡視員邱大昭。台灣方面陪同會見的有旺旺集團董事長蔡衍明、前國民黨副主席胡志強、國民黨中評會主席團主席張榮恭、中評委李建榮等人。

(中國時報)

老祖宗的領土 一寸也不能丟 只會升高兩岸對抗！國台辦批蔡挾…

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