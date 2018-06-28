只會升高兩岸對抗！國台辦批蔡挾洋自重 製造敵意

2018年06月28日 04:11 中國時報 藍孝威 、 陳建瑜 ／北京─台北報導 ／北京─台北報導

蔡英文總統日前接受法新社專訪，認為大陸是擴張主義霸權，呼籲國際社會挺身制約，但是她仍表示願意與大陸領導人會面。大陸國台辦發言人馬曉光昨表示，蔡英文製造兩岸民眾敵意，企圖挾洋自重，升高兩岸對抗。對於蔡英文提議「蔡習會」，馬曉光表示各界都質疑有多少真實成分。

馬曉光在國台辦記者會上稱，台灣當局領導人說法混淆視聽，毫無事實依據。目的是要在兩岸同胞之間製造敵意，「企圖挾洋自重，進一步升高兩岸對抗。」這樣的圖謀不會得逞。

馬曉光指出，眾所周知，是民進黨當局破壞了兩岸同胞共同努力、得來不易的兩岸關係和平發展的良好局面。大陸對台的大政方針明確一貫，堅持「九二共識」毫不動搖，反對和遏制「台獨」毫不含糊。

此外，對於「時代力量」黨團呼籲應將「領土變更」納入公投法，馬曉光則批評，大陸堅決反對任何勢力以任何方式，包括以所謂「立法修法」方式進行台獨分裂活動。台獨是走不通的邪路，警告台獨勢力不要玩火自焚。

對蔡英文呼籲國際社會共同制約「中國」，國安會前祕書長蘇起昨表示，蔡英文使用「中國」而非「中國大陸」，已出現「一邊一國」的概念，換言之，《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》基礎已經沒了。

蘇起昨出席國安會前副祕書長楊永明所著《亞洲大崛起》新書發表會時稱，蔡英文呼籲全世界對抗大陸，等於兩岸和解沒有了，只剩下對抗，雖然軍事上對抗尚未發生，但預期大概不遠了，「這是非常不好」。

值得一提的是，談及大陸公安近期破獲了一系列涉台毒品案件，馬曉光表明，近期福建警方接連摧毀了3個兩岸毒品走私團夥，抓獲台灣犯罪嫌疑人共11名，並繳獲各類毒品、扣查大量毒資，有力打擊涉台毒品犯罪的囂張氣焰，全力維護兩岸同胞權益。

據了解，按大陸法律規定，只要走私的毒品重量達1公斤以上就屬重罪，犯嫌恐會面臨15年以上有期徒刑，更重可以被判無期徒刑或者死刑。

(中國時報)