陸記者嘆消除誤解反被栽贓

2018年06月28日 04:11 中國時報 陳君碩 ／台北報導 ／台北報導

大陸東南衛視駐台採訪資歷近10年的記者葉青林，6月申請來台駐點遭拒，葉青林本人27日受訪表示，他所做節目，是為消除大陸網友對台灣的誤解，以增進了解、降低敵意，但現在感受到的卻是陸委會在拉高敵意，又栽贓給記者，陸委會對兩岸僵局已無計可施。

葉青林表示，他原先申請6月20日再次駐台，6月初被要求補件，要求所有負責邀請各大陸媒體的台灣媒體單位補一個聲明，聲明裡須保證駐台記者赴台後不可以進台灣電視台的機房、不可以接受採訪、不可以上電視節目等。

他表示，依照過往經驗，申請送件約3天就可核准，但這次既要求補件簽切結書，簽完之後依舊沒動靜，直到6月21日申請赴台日已過，公司決定換名記者申請，結果一兩天就核准，他也更加確定自己被針對。

今年2月花蓮地震時，葉青林曾在臉書上揭露日本救援隊動口不動手的一幕，引起輿論關注及爭議，他坦言此次駐台遭拒，與上次花蓮震災採訪有關。

陸委會27日對此事表示「絕不容許陸媒記者以製造假新聞方式，散布不實言論」，葉青林說，不明白陸委會所稱的「假新聞」為何，「如果是花蓮地震的事，是他們抹黑我是假新聞，我後來用事實（影片）證明是台媒在製造假新聞」。

葉青林在臉書和微博上都有「葉班長說台灣」粉絲頁。他說，製作該節目是為讓大陸網友消除對台誤解，讓大陸網友知道台灣不是每個人都要搞台獨，最大初衷是「降低敵意，增進了解」。

他直言，陸委會作法，反而是在拉高敵意，又栽贓給記者，「一直希望為大陸網上的武統民意降溫，但目前台灣當局反而是要去刺激，完全不能理解！」

葉青林說，此次事件可看出台灣當局無計可施，以及坐實民進黨當局是害怕雙方了解，「有一點點同情台灣當局，連一個大陸記者都讓你們嚇成這樣」，他強調，這次事件不可能改變他熱愛台灣、關心台灣、報導台灣的志業。

(中國時報)