為交流設障礙 陸批台不得人心

2018年06月28日 04:11 中國時報 陳君碩 ／台北報導 ／台北報導

大陸東南衛視資深駐台記者葉青林申請來台駐點遭拒，大陸國台辦27日批評，這創下兩岸互派駐點記者採訪以來的惡例，做法不得人心；陸委會回應稱，政府尊重保障新聞自由，但絕不容許陸媒記者以製造假新聞方式，散布不實言論。

駐台近10年的葉青林，日前申請來台駐點遭拒，國台辦27日證實此事，發言人馬曉光指出，長期以來，大陸記者在台灣通過大量客觀公正的報導，為增進兩岸同胞相互理解、融洽親情，特別是為大陸民眾更了解台灣，發揮了「橋梁」的作用。

馬曉光說，大陸記者的正當權益應當受到保護，他們在台灣採訪報導工作應當受到尊重。一段時間以來，民進黨當局以各種手段限制和阻撓兩岸交流合作，現在又變本加厲地為兩岸新聞交流設置障礙，這些做法「不得人心」，必須予以揭露和譴責。

陸委會27日晚回應稱，政府尊重並保障新聞自由，但絕不容許陸媒記者以製造假新聞方式，散布不實言論。台灣是民主自由社會，向來尊重新聞自由並致力於維護兩岸新聞正常交流。

今年2月花蓮地震時，葉青林曾在臉書上揭露日本救援隊動口不動手的一幕，引起輿論關注及爭議。葉青林27日受訪表示，不明白陸委會所稱的「假新聞」為何，「如果是花蓮地震的事，是他們抹黑我是假新聞，我後來用事實（影片）證明是台媒在製造假新聞」。

陸委會還表示，政府開放陸媒記者來台駐點採訪，是希望透過陸媒記者在台的採訪與報導，對台灣社會有深入認識，進而提供客觀、衡平的報導資訊，增進兩岸民眾相互瞭解。為維護整體兩岸交流秩序，並促進兩岸新聞交流正常、有序發展，今後仍將會同相關主管機關，負起把關的責任。

(中國時報)