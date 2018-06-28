個人因素 賴英里辭寒舍董座

寒舍餐旅董事長賴英里（左）27日宣布，因個人因素請辭，請辭後集團職務代理人為執行長蔡伯翰（右），下月董事會將公告新任董座，蔡接班呼聲最高。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

寒舍餐旅董事長賴英里27日宣布，因個人因素請辭，她在聲明稿中強調，在工作上堅守職責，與經營團隊及所有股東站在同一陣線，創造公司及股東最大利益。她請辭後集團職務代理人為執行長蔡伯翰，7月5日董事會將公告新任董座，蔡伯翰接班呼聲最高。

工作認真嚴謹 老員工稱讚

賴英里以個人因素請辭董座，疑與她在5月和龍巖總裁李世聰同遊日本九州的緋聞後續有關，對此，集團以私人事情為由不做回應。但她離開待了快16年的寒舍，結束2年的董座工作，不少老員工對於這位從音樂界崛起、跨界飯店的主事者，給了「工作認真、嚴謹，對員工溫柔親切」的評價。

賴英里有長笛公主美譽，對藝術鑑賞有其獨到之處。2003年擔任寒舍餐旅藝術總監。集團老員工表示，賴董是有想法的老闆，集團內部的藝術陳設，幾乎都由她規畫，寒舍艾美酒店大廳中的低頭喝水長頸鹿藝術品，就是她親自挑選，以動物喝水的低姿態，象徵集團謙虛迎賓的態度，用藝術品牌貼進集團、企業精神。

賴股權僅8.85％ 不如蔡家

賴英里2000年和寒舍前董事長蔡辰洋結婚，在蔡辰洋過世後接手董座，在工作上她堅守「以藝術做核心」的藝術眼光，對於員工，她以聆聽替代命令，一位跟她10年的員工表示，賴董會先把同仁的話聽完，再把她自己的想法和同仁溝通，言語上的互動，讓員工感受到受尊重。

寒舍第一大股東為日本保養品牌佳麗寶代理商東方美，持股16.9％；其次是蔡辰洋胞弟蔡辰威的宣威投資和春穗投資，各持股15.38％、3.04％，合計超過18％。

而蔡伯翰掌控的2家投資公司勘石山房及寒舍國際的持股各約8％，從股權結構來看，賴英里只有8.85％遠不如蔡家，因此週刊才報導李世聰暗中吃進寒舍股票要幫賴英里鞏固董事長寶座，對此報導，賴英里特別在請辭聲明中駁斥，保留法律追訴權。

(中國時報)

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