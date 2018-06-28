漫遊吃到飽 6天588元

2018年06月28日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

暑假出國旺季到來，中華電信昨日再度無預警端出日、韓等10個國家的漫遊上網吃到飽方案，從原本的每天298元起跳，殺到6天588元的「一口價」，每天百元有找，再度改寫國內電信史，讓好不容易停歇的「499吃到飽」大戰，戰火從國內燒向國外。

中華電信此次採行預約制，須在7月4日中午12點前到數位門市預約，只要9月30日23點前啟用此促案即可，但沒用就不付錢。

適用地點有日本、韓國、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓和柬埔寨等10個國家。

智慧型手機大行其道，國外漫遊上網需求持續增加，使用型態也與過去大不相同。一般來說，亞洲各國吃到飽每日介於298到399元間，但若出國天數較多，累積起來也很可觀，近年有業者推出1GB、2GB的輕量包。

中華電信先前主打7天定量包，依區域分成日韓、中港澳、東南亞及紐澳四大區域，內含傳輸量5GB，另加送10分鐘通話，賣得不錯，但有用戶反映出國打電話頻率很低，讓中華電思索將促銷重心轉回每天吃到飽。

為迎戰中華電的殺價攻勢，台灣大針對日韓星馬等7國，單次申裝超過4天用戶，每天只要199元。遠傳則針對印尼、泰國、菲律賓，以及舉辦世足賽的俄羅斯，每天99元，台灣之星及亞太電也有88元及168元方案。

要注意的是，5家電信業者對於「每日」的定義不同。中華電信、台灣大哥大及台灣之星，每日是指啟用後的24小時；不過遠傳、亞太電信則是以台灣時間零時到23時59分算一天，在海外有時差的用戶，得算個清楚。

(中國時報)