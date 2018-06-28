學者籲 兩岸關係要打出好牌

2018年06月28日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

今年上半年經濟表現優於預期，元大寶華綜合經濟研究院昨宣布，上修台灣今年經濟成長率至2.55％；元大寶華綜合經濟研究院長梁國源表示，在全球經濟支撐下，台灣目前仍能「平穩前行」，下半年經濟情勢呈現「牌局型經濟」，即全球景氣走勢看陸美貿易戰，兩大強國牌局怎麼打，台灣經濟就看蔡英文總統，是否能端出有感政績。

梁國源呼籲蔡政府，在處理經濟政策、兩岸關係上要多加把勁，打出民眾期待的「好牌」；在能源議題上，政府制定能源政策應回歸專業，周延考量環保、經濟、技術等客觀判斷，不要過於意識形態或被成見主導，更不能以公投、民粹的方式來解決。

梁國源進一步指出，陸美貿易戰目前仍處於「漫天喊價」階段，雖然情緒逐步升溫，但關稅要真正落實，還得經過一定的行政程序，如真開戰，梁國源預估，將在今年第4季對台灣經濟產生衝擊。

中央大學台經中心昨也公布6月消費者信心指數（CCI）為83.82點，較上月下降1.79點，影響指數的6大指標全面下滑，其中，以投資股票時機降幅最顯著，幅度達4.5點；台經中心研究員吳大任分析，受陸美貿易戰的影響，民眾擔心恐衝擊股票獲利，加上年金改革預期心理，可能加劇影響7月消費者信心結果。

值得留意的是，各預測機構調升今年經濟預測之際，民眾普遍「無感」；梁國源分析，經濟數據上修是相對於過去狀況，民眾無感的主因是，台灣今年經濟成長率預測值為2.55％，與國際貨幣基金組織（IMF）預估今年全球經濟成長率3.9％，中間有逾1.3個百分點的差距，加上民眾信心危機不斷累積，台灣未來經濟展望恐不如現狀。

(中國時報)