與神同行 梅西拯救阿根廷

2018年06月28日 04:12 中國時報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

阿根廷隊長梅西（左）右腳勁射破門。（路透）

梅西接獲隊友長傳，巧妙的用左大腿卸球，順勢推進破門替阿根廷先馳得點。（美聯社）

2018俄羅斯世界盃D組最後一輪小組賽，除了已經確定晉級的克羅埃西亞，其他三隊都有機會拚最後一個出線資格，非贏不可的「藍白軍團」阿根廷，27日凌晨靠著上半場梅西及下半場羅霍的進球，2比1擊敗「非洲雄鷹」奈及利亞，上屆亞軍阿根廷總算以1勝1和1負搶下D組第2，驚險晉級16強，落敗的奈及利亞本屆世足1勝2負，以分組第三遭淘汰。

對決法國 16強戰後天開打

D組最後一輪小組賽同時開打的另一場賽事，儘管克羅埃西亞一口氣撤下9名主將，冰島在俄羅斯西部城市羅斯托夫還是沒能創造奇蹟，G.希古森一度罰進追平的12碼球，第90分鐘仍被「格子軍團」的佩利希奇勁射破網，冰島最終1比2飲恨，世足處女秀以1和2負作收，分組排名墊底、無緣16強，克羅埃西亞則以3連勝拿下D組冠軍。

接下來的16強，阿根廷要碰上C組第一法國，兩支拿過世界盃冠軍的國家，要在30日晚上10點過招，克羅埃西亞則要在7月2日凌晨2點，與C組第二丹麥爭奪8強門票。

今年世足前兩場小組賽無法進球建功的阿根廷當家球星梅西，27日在比賽第14分鐘，接到隊友巴加內從中場直接送出過頂長傳，接著在接近禁區、球門右側起腳射門，攻進個人本屆首顆、大會第100顆進球，也結束他個人在世足跨屆662分鐘進球荒、助隊領先。巧合的是，梅西上一次在世足賽進球，對手也是奈及利亞，時間是2014巴西世足賽。

球王歸位 終結世足進球荒

儘管下半場奈及利亞靠一記12碼罰球追平比數，阿根廷羅霍趕在所剩不多的比賽時間，於第86分鐘在禁區內起腳勁射，踢進「藍白軍團」本戰第二顆進球，梅西興奮地跳到羅霍背上慶祝。

賽後梅西分享了這段時間內心的煎熬，還有人民、球迷期待所帶來的壓力，「我知道神與我們同在，不會讓我們就這樣從比賽中淘汰。我不記得是否因為像這次世界盃的狀況，而經歷過如此大的痛苦折磨，也因為感受到了危機，徹底解放我們、放手一搏。」

(中國時報)