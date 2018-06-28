蘿蔔看世足》阿根廷才救活 出院尚早

2018年06月28日 04:12 中國時報 李弘斌

「球給梅西！」在面對奈及利亞的生死戰，阿根廷終於找出一個相對攻守均衡的陣型，也找到能送球給梅西的「那個人」，死裡逃生挺進16強。然而阿根廷也只踢好了上半場，下半場亂中取勝真是上帝保佑，16強對法國仍不樂觀。

對克羅埃西亞的大敗之後，阿根廷教頭桑保利變陣為4-3-3，4後衛陣式比上一戰相對穩當，梅西排在右翼，與中鋒伊瓜因、左翼狄馬利亞組成3箭頭，奈及利亞則排出去年11月友誼賽曾贏過阿根廷的3-5-2陣型。

阿根廷要贏，大家都知道要「球給梅西」，但還要讓梅西在更靠近對方大門的位置拿球，才能發揮威力。阿根廷將梅西推上翼鋒，只是第一步，接著就是如何找到傳給梅西的「那個人」了。

阿根廷中場巴內加（右）對奈及利亞成功組織攻勢。（美聯社）

「那個人」就是巴內加，他在中場不斷的送出好球，為攻擊帶來活水，助攻梅西的那顆40碼精準長傳更令人拍案叫絕，一手導演阿根廷踢出亮眼的上半場。

巴內加能發揮作用有兩個關鍵。第一，阿根廷中場中路排出3人，不像上役踢3-4-3，中路僅2人遭克羅埃西亞箝制；第二，奈國中場中路也有3人，但3後衛面對梅西領銜右翼的3箭頭，中場最有經驗的隊長歐比米克爾，也常得回到後衛線協防，中場能給巴內加的壓迫不夠，就給了他組織傳球的空間。

4後衛尚稱穩健，梅西頻頻拿球突破攻擊，上半場的阿根廷，的確讓人看到幾分昔日「潘帕斯雄鷹」的威風。可惜足球比賽是90分鐘的競技，下半場阿根廷很快就奉送12碼球，被追平後一陣兵荒馬亂，若非羅霍手球逃過12碼球的爭議判決，阿根廷可能已經被奈及利亞逆轉，遑論奪勝。

阿根廷免於在小組賽打包回家，固然值得慶幸，但充其量只是被移出加護病房，離出院還差得遠。16強要碰上戰力整齊的法國，只怕凶多吉少。（作者為3屆世足轉播講評）

(中國時報)