世足》亞非最後希望 日塞哥3搶2

2018年06月28日 04:12 中國時報 廖德修 ／綜合報導 ／綜合報導

H組最後兩戰台灣時間28日晚上10點同時開踢，由日本對波蘭、塞內加爾對哥倫比亞；波蘭已遭淘汰，日、塞、哥三搶二，日、塞分別揹負亞洲、非洲晉級希望。1勝1敗的哥倫比亞須獲勝才能晉級，1勝1和的日本、塞內加爾只需踢和就可晉16強。可想而知，哥塞之戰必然激烈；但波蘭名將萊萬多斯基揚言擊敗日本才對得起球迷，這一戰應不會冷場。

日本在世足賽開踢前，該國有8成球迷認為將在小組賽淘汰，開賽後的表現卻讓外界驚奇！首戰11人對10人、2比1爆冷勝哥倫比亞雖有運氣成分，次役卻能兩度落後、兩度追平塞內加爾，韌性與實力不容小覷。

第3戰對手是H組種子隊波蘭，萊萬多斯基雖強調是面子之爭，但波蘭畢竟已淘汰，鬥志不會太高，日本小心應戰，踢和並不難；不過隊長長谷部誠說，唯一目標是贏，而非和局就好。上次日本晉級16強是2010年南非世足賽，相隔8年。國際賭盤威廉希爾較看好日本贏球、1賠2.5，押波蘭贏與平手都是1賠3。

哥倫比亞首戰意外落敗，第2場對波蘭即發揮實力，以3比0大勝。而第3戰須擊敗塞內加爾才能晉級，勢必卯起來踢，尤其J.羅瑞格茲、法考等名將的狀況逐漸上揚，在非勝不可的壓力下，一定全力猛攻塞內加爾陣地。

不過塞內加爾隔了16年才重返會內賽，上屆2002年首次打進世足即躋身8強，本身就是善於製造奇蹟的球隊，在奈及利亞被淘汰後，成了非洲最後希望所繫，只要逼和哥國就成功了。惟威廉希爾網站傾向哥國贏球、1賠1.85，押塞隊贏1賠4、平手1賠3.6。

(中國時報)