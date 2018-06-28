搶當大哥大 比利時好想獵英

比利時前鋒盧卡庫前兩戰已攻入4球。（路透）

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中國時報
／綜合報導
英格蘭隊長肯恩已經攻入5球。（美聯社）

29日凌晨2時的小組賽將由已確定晉級的G組雙雄英格蘭、比利時正面對決，爭奪老大位置。雙方前兩戰的表現分毫不差，都是2勝、積分6分、淨勝球6球，因此這次的交鋒如果踢和，就由吞牌較少的一方獲勝，否則必須以抽籤的方式定輸贏。

英格蘭、比利時是本屆英超球員最多的兩支隊伍，效力切爾西的比利時門將庫爾圖瓦說：「我很想贏，這是面子問題，我可不想帶著輸給英格蘭的失落感返回英超踢球。」

比利時從未在世界盃贏過英格蘭，這是他們暌違28年再度對決，前次1990年英格蘭以1比0獲勝。在國家隊的交手紀錄，英格蘭更是壓倒性的15勝4和2敗，也難怪比利時球員「好想要踢贏英格蘭」。由於輸贏不影響晉級，兩隊不會擺出最佳陣容，但他們依舊會全力搶勝。

比利時在運動戰特別強悍，累積的8顆進球幾乎全是在運動戰攻進的，這對英格蘭的後防是嚴峻挑戰。不過死球時可能是英格蘭占上風，因為在總教練邵斯蓋（Gareth Southgate）的運籌帷幄之下，英格蘭定位球的威脅性大幅提升。

上屆世足賽的總進球數僅有11%來自角球，英格蘭本屆的前3顆進球就全部是角球，相當於他們自己過去34場世足賽的總和。對戰巴拿馬之役，英格蘭後衛史東斯（John Stones）更是1次角球、1次自由球兩度頂開對手大門。因此英格蘭的定位球在比賽陷入僵局時是可以期待的逆轉利器。

比利時中場德布勞內、穆尼爾、後衛維通根都有黃牌在身，可能不會冒著被禁賽的風險上場，他們吞下的黃牌要到8強戰才會洗掉。英格蘭則是中場洛圖斯齊克、後衛華克有黃牌麻煩。

(中國時報)

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