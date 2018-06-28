澎湖敬老金翻倍 每年1萬元

澎湖縣敬老禮金每年5000元將提高為1萬元，今年重陽節先發7000元。圖為澎湖縣馬公市樂齡楷模表揚。（本報資料照片）

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中國時報
／澎湖報導

年金改革上路前，澎湖縣1萬6500名老人在重陽節將會收到縣府大禮，春節平安禮金及重陽節敬老禮金雙雙加碼，各調高至5000元，並追溯補足已發放的春節平安禮金差額，即重陽節時可領到7000元，澎湖老人家笑呵呵。

1萬6500人受惠

縣府強調，加碼與選舉無關，是縣府照顧老人與學童的社會福利政策，第1波於5月1日起實施全縣國中小學營養午餐免費政策；第2波照顧全縣1萬6500多名65歲以上長者，加碼之前，春節平安禮金為3000元、重陽節敬老禮金2000元，今年起雙雙調高至5000元，即老人1年共可領到1萬元。

縣府表示，預估需增加預算8500萬元，近年財政改善負債降低，今年又獲中央統籌分配款3.6億元及公益彩券連續2年6000萬元獎金盈餘，足以支應，於是日前縣務會議審查通過社會處107年度辦理發放重陽節敬老禮金調增墊付案，近期內全案將遞送縣議會審議，預估應該會獲得議會全力支持。

金額全台之冠

縣長陳光復表示，前任縣府潛在債務40多億元，他上任後要求縣府團隊積極開源節流，每分錢一定花在刀口上，任內縣府沒有主動賣過任何一塊土地，短短3年多來不但沒有負債增加，更減債超過7億多元，今年還榮獲財政部債務管理評比全台第1名殊榮。

陳光復強調，縣府財政透過滾動式檢討，已連續兩年盈餘高達2億8000多萬元，確認足以支付社會福利支出，希望將這豐碩理財成果分享每位鄉親，實質回饋於民，這是縣府負責任的態度。

國民黨澎湖縣長提名人賴峰偉表示，照顧老人是政府的責任，絕對贊成發放敬老金社福政策，只是現階段時間點令人質疑，尤其敬老金加碼後金額已列全台之冠，縣府應量力而為審慎評估，真正落實地方建設發展才是永續經營澎湖的根本。

(中國時報)

新聞透視－憂年改惹怨 福利加碼…

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