新聞透視－憂年改惹怨 福利加碼拉抬選情

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中國時報

澎湖縣軍公教警消人口占3成，各界普遍認為年改案嚴重衝擊陳光復的連任之路。春節與重陽敬老金雙雙加碼的福利政策，軍公教警消眷屬也可能是受惠者，能否紓緩不滿情緒，甚至成為影響選情的震撼彈尚有待觀察。

澎湖縣總人口數約10萬多人，人口老化嚴重，占3成的軍公教警消及退休人員，在選舉有著舉足輕重的影響力，例如是否開放設置觀光賭場公投兩度叩關失利，他們多堅決反對鄉土染賭有著關鍵影響力。

以敬老年金社會福利政策打贏選舉，在澎湖有先例可循。1993年澎湖縣長補選，高植澎喊出老人年金每月3000元政見，擊退來勢洶洶的藍軍，首度把澎湖從藍天變綠地，澎湖的年金政見也掀起全台各地跟風，民進黨中央更列為社會福利政策的主打施政方針，年金風潮襲捲各縣市。

不過，今昔情勢大不同，當年的軍公教警消月退俸循舊制穩定不變，家屬也有敬老年金受惠者，且民進黨大力鼓吹社會福利，予人有著理想國般的想像空間，連軍公教警消都相當認同。

如今，年改政策造成他們的月退俸大幅縮水，每年1萬元的雙金社會福利，根本難以彌補每年減少的十數萬至數十萬元損失，社福年金恐難弭平他們對年改的憤怒不平情緒。

不過，一刀兩刃，社福雙年金也可能召喚出，過去因行動力緩而投票意願不高的老人，出面投票力挺陳光復的社會福利政策。

距離投票尚有5個月，年改與敬老年金，將會是澎湖茶餘飯後的熱門話題。

(中國時報)

澎湖敬老金翻倍 每年1萬元 忽雨忽晴傷花生 價格對半砍

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