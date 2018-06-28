川普政策出招 劍指民主黨

2018年06月28日 04:11 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

11月初美國將舉行期中選舉，總統川普為確保共和黨維持國會多數優勢，鞏固自己的連任之路，發動與大陸貿易戰與阻絕非法移民的「零容忍」政策。這些同時具有選舉考量的政策，也讓川普政府要員如桑德斯和趙小蘭，直接面對人民嗆聲。

美陸貿易戰在雙方互相祭出加徵關稅措施使緊張升級。不少專家認為，川普對大陸施加懲罰性關稅最大原因是要在民間塑造自己保護勞工的好形象。對他而言這將是一場穩賺不賠的「政治勝利」，甚至能擄獲一些藍領工人、原先屬於民主黨支持者的選票。阻絕民主黨對於共和黨只照顧大財團的批評。

反移民 有效鞏固票倉

川普上任後實現競選時提出的「反移民」主張。但實施約2個月的「零容忍」政策，近日因為在美墨邊境拆散非法移民家庭遭遇國內外嚴厲批評。儘管川普以行政命令取消分離家庭的作法，但杜絕非法移民的堅持不變。一般認為，川普反移民實質是剪斷民主黨持續壯大的臍帶。少數族裔傳統上支持民主黨，也使得川普甘冒天下之大不韙拆散移民家庭，並且要求國會撥款建造美墨圍牆。

CNN的報導就指出，川普在移民問題上強硬對鞏固白人、基督教徒支持有驚人的效用。美國拉丁美洲化是許多白人盎格魯-撒克遜新教徒(White Anglo-Saxon Protestant，WASP)、所謂「正統美國人」心中的痛，川普在移民問題上強硬對鞏固共和黨票倉，縮小民主黨未來票倉有絕對影響。

禁旅令 最高法院相挺

川普在期中選舉前更迎來了司法复核的勝利。美國最高法院9位大法官26日以5票對4票裁定川普推動的旅行禁令有效，川普聲明表示，「這是美國人民和憲法的巨大勝利，也是深切證明他的政策正確的一刻」。川普政府去年9月推出第3版本旅行禁令，限制北韓及伊朗、利比亞、索馬利亞、敘利亞和葉門5個以穆斯林為主的國家民眾入境美國。

不過，美國社會也隨著期中選舉選情升溫逐漸呈現兩極化。台裔美籍運輸部長趙小蘭25日和先生共和黨參議院議長麥康諾至喬治城大學參加晚宴，準備乘車離開時，也被一群男大生包圍質問，「為何拆散家庭？」、「你晚上怎麼睡得好？」。白宮發言人桑德斯日前到維吉尼亞州一家餐廳用餐時被要求離開。餐廳老闆表示，要求桑德斯離開的理由是她為川普效力，替拆散移民的政策辯護。

反效果 民怨嗆趙小蘭

田納西大學法律教授格蘭就在今日美國報的專欄中直言，美國現在正經歷新內戰。加州民主黨眾議員華特斯公然鼓吹民眾向川普行政當局嗆聲，這樣的呼籲獲得不少好萊塢名人和影星的呼應，揚言應該包圍主事者的家甚至學校進行抗議，發動「和平革命」。而表現在媒體則是兩極分化，互相責罵對方為假新聞製造中心。

(中國時報)