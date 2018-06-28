逃稅14億 韓航會長今遭傳喚

2018年06月28日 04:11 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

南韓財閥韓進集團、大韓航空會長趙亮鎬，遭稅務部門檢舉與5名親人，涉嫌逃漏超過5百億韓元（約台幣14億）遺產稅，另外還疑似侵吞公款造成集團損失，檢方今（28日）將以犯罪嫌疑人身分傳喚他。趙亮鎬的夫人和兩個女兒因劣行名滿天下，拖累他三番兩次出面道歉求原諒，但現在連他都自身難保。

受拖累 股價狂跌

據南韓韓聯社報導，首爾檢察廳正就趙亮鎬鉅額逃稅案進行調查，包括他與手足共5人，在繼承父親─集團創辦人趙重勛生前海外資產時，逃漏高額遺產稅；趙亮鎬也遭指放任家族成員利用與集團關係，和旗下公司進行商業交易獲取暴利；另外還侵吞公款超過200億韓元（約台幣5.8億），以設立非法金庫，損害集團利益。

現年69歲的趙亮鎬將遭傳喚的消息傳開，韓航股價應聲下挫2.1％，旗下廉價航空「真航空」（JIN AIR）更暴跌5.9％。

創立於1945年的韓進集團是南韓知名大財閥，也是財星500大企業，由於是家大業大的豪門，爭議始終如影隨形。趙重勛在2002年過世，生前曾遭指控非法轉移資產給子女。

不過讓趙氏一門英烈跳脫南韓走出亞洲，「躋身」國際媒體頭條，在全球家喻戶曉的，卻是趙亮鎬家的悍妻與兩位野蠻千金。2014年12月，時任韓航副社長的大女兒趙顯娥，搭自家班機從紐約返回首爾，飛機起飛前，她不爽空服員把整包堅果遞過來，而不是倒出來放盤子裡，暴怒要座艙長和空服員下跪道歉還動粗，發大小姐脾氣要機長把飛機駛回登機門，甚至把座艙長趕下機，導致班機延誤。

「堅果門」引發輿論撻伐，韓航名聲掃地，趙顯娥哭哭啼啼謝罪並辭去副社長與關企職務，趙亮鎬被迫出面鞠躬道歉，「沒好好教育她是我的錯」。趙顯娥在遭關押近5個月後，次年被判緩刑2年獲釋。

兒女妻子 自身都傳醜聞

但趙家千金長江後浪推前浪，擔任韓航廣告與營銷主管的小女兒趙顯旼，也是個蠻橫富二代。二小姐3月在仁川機場開會，因為廣告公司經理沒好好回答她的提問，當眾朝對方大呼小叫，又抄起水杯把水朝經理臉上潑。為收拾殘局，趙亮鎬又端老臉為不懂事的女兒賠不是。趙亮鎬的獨子，現任韓航副社長趙源泰相對低調，但也曾傳出撞傷交警落跑、對7旬老婦施暴等脫序行為。

兒女老惹麻煩，趙亮鎬的另一半、董娘李明姬也不遑多讓。她向來塑造的溫柔慈祥形象其實攏係假，韓媒4月爆料，把李明姬多次羞辱、毆打員工或裝修工的影像與聲音檔公諸於世，她甚至飆罵工人「像乞丐一樣的傢伙」，高高在上、目中無人的「Gapjil（甲方橫暴）」嘴臉表露無疑，在南韓社會掀起眾怒。

(中國時報)