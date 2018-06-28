日持續向伊朗進口 美禁油令踢鐵板

2018年06月28日 04:11 中國時報 楊明暐 ／綜合報導 ／綜合報導

美國政府要求所有國家今年11月4日之前全面停止向伊朗購買石油，並表示「沒有例外對象」。由於伊朗是日本重要的石油進口來源之一，日本告知美國，宣稱已和伊朗建立長久的友好關係，希望能繼續進口伊朗石油。台塑和中油則表示，會配合美國，停止從伊朗進口原油。

川普政府今年5月宣布退出伊朗核協議，並要求所有各國企業半年內停止與伊朗的經貿往來，包括停止進口伊朗石油，否則有關企業將面臨美國制裁。美國國務院一位高層官員說，美國政府不太可能對任何公司提供豁免。

由於伊朗是日本石油的主要供應國之一，日本官房長官菅義偉27日稱，美方的要求影響甚大，為避免日本企業受到打擊，將持續與相關國家協商。本月19日，日美代表在東京就制裁伊朗進行磋商。對於美方要求日本停止進口伊朗石油，並未得出結論，雙方將繼續溝通。

對日本而言，能從多個國家獲得穩定的石油進口非常重要。早在美國前歐巴馬政府解除對伊朗制裁之前，日本就一直從伊朗進口石油，並與伊朗維持友好關係。伊朗石油佔日本石油進口約5.5％，排第6位。

中油與台塑在接受訪問時表示，「會配合美國政策」。台塑化指出，和伊朗購買的是石油現貨，就算停止進口影響也不大。中油則表示，今年跟伊朗有簽合約，但在11月前可以減到200萬桶，不會有違約問題。

(中國時報)