台灣老朋友 酈英傑接AIT處長

職業外交官出身的酈英傑（William Brent Christensen）將接下現任AIT台北辦事處長梅健華的職務，預計今年夏天履新。（美國在台協會台北辦事處提供）

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中國時報
／台北報導

美國在台協會（AIT）昨正式宣布，酈英傑（William Brent Christensen）將於今夏接替梅健華(Kin W.Moy)，成AIT台北辦事處新任處長，總統府、外交部皆對此表示歡迎。

AIT內湖新館落成後，梅健華駐台任務亦告結束。AIT昨正式公布酈英傑人事，AIT副處長谷立言則已於上周到任。

酈英傑是職業外交官，具超過29年的外交資歷，曾派駐香港、南非，三度派駐北京大使館。過去也曾任職國務院台灣協調處處長，在制訂對台政策上扮演關鍵角色。

在2012年8月至2015年8月，馬英九執政時，酈英傑曾任AIT台北辦事處副處長，並曾代理處長，台灣朝野對他並不陌生。待9月AIT內湖新館運作後，酈英傑是首任處長。

總統府發言人林鶴明表示，AIT內湖新館的落成，代表台美關係的重要里程碑，期盼酈英傑新任後，雙方持續推展合作交流事項，讓台美關係更緊密。

林鶴明並說，美國行政與國會部門陸續提出提升台美關係的主張，我們也持續與美國行政、立法部門就台美關係的進展提升保持緊密聯繫。

府方也感謝梅健華任內對促進台美關係的努力，林鶴明說，台美將在梅健華等歷任處長所奠定的基礎上，繼續促進夥伴關係。

(中國時報)

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