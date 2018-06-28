忽雨忽晴傷花生 價格對半砍

2018年06月28日 04:11 中國時報 張朝欣 、 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林地區花生因上周大雨泡水，近日又高溫日曬，出現水傷與病蟲害而損失1至2成，採收的花生也因賣相差，價格較去年平均跌3至5成。立委張麗善27日邀農政單位前往土庫鎮會勘，要求盡快啟動專案災害補助，並協助行銷與收購，讓農民損失降至最低。

果莢黑斑 重傷收成

今年以來農作物接二連三價格暴跌，從蔬菜、大蒜、香蕉、鳳梨、水稻、木瓜，到時值採收的花生，因今年病害較嚴重，加上採收前連日降雨，花生泡水腐爛或發芽，整體價格比去年跌約3成，品質差的甚至只剩每台斤15元，較去年每台斤30元砍半。

雲林花生正值採收期，但上周連日豪雨造成農地積水，部分花生受到水損，近日天氣放晴溫度飆高，潮溼悶熱又造成病蟲害增加，農民每分地僅採收400多台斤花生，比去年減少1至2成，品質也大不如去年。

土庫產量 減1至2成

60多歲的陳姓農民表示，今年花生感染果莢黑斑病情況嚴重，1分地原本可以收成700台斤，有些田今年收成不到200、300台斤，收成狀況奇差無比，品質差的花生甚至價格也直接砍半。

張麗善昨邀農糧署、農業改良場官員及土庫鎮、元長鄉、虎尾鎮農會總幹事等人前往土庫鎮花生田勘查後指出，目前粗估花生產量平均減少1至2成，部分地區因果莢黑斑病可能減產4到5成，泡水發芽、發病災情嚴重甚至減產6成，政府應盡快啟動災害補助，收購發芽的花生幫助農民。

農糧署中區分署長王安石說，目前縣市政府與鄉鎮市公所尚在查報，後續若災情擴大，一定會依規定辦理救助。雲林縣政府也表示，將請公所重新確實查報後，向農委會爭取納入相關救助。

(中國時報)