新北有機營養午餐 農友喊值得

2018年06月28日 04:11 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

新北市2011年起與全台農友契作有機蔬菜，讓中小學童吃得到有機營養午餐。為感謝農友的用心與付出，也持續強化消費端教育，市府27日結合鶯歌永吉國小「一日小農夫」校外體驗，由農友帶小朋友農作，並舉辦「全台契作農友感恩餐會」，市長朱立倫逐一頒發感謝狀給這群默默耕耘的無名英雄。

為讓學童了解農友辛勞，由第一線農友化身講師，帶著學童下田採收有機蔬菜、包裝，過程中歡笑聲不斷。雲林的有機農廖瑞生說，有機種植很辛苦，但看到自己種的菜是給這群可愛的孩子吃，所有辛苦都值得。

朱立倫表示「先有通路再開農路」，有機營養午餐只是推廣的起點，由新北市400萬人口領頭吃，「有人吃，就會有人種」。

朱立倫說，推動有機營養午餐政策全面實施之初，需求量占當時全台產量6成，當時全台空有有機蔬菜類驗證面積，卻不敢投入生產，後來隨著效應擴大，消費者開始認識有機，農友也有勇氣轉作擴大供給面。

他表示，如今新北市學童食用數已向上提升，需求數占全台有機蔬菜生產量近5％，以目前蔬菜類驗證面積推估，全台總產量及產值已擴增為當年15倍，有了在場所有農友的辛勞，才讓新北市640所中小學、幼兒園、公共托育中心共36萬名孩子，每周都吃到最安全、最健康的有機蔬菜，帶動台灣有機農業發展。

新北市今年4月應邀至韓國參加國際有機聯盟亞洲分會下轄的「第4屆亞洲地方政府有機農業促進會高峰會（4th ALGOA Summit）」，以「一頓午餐改變全台灣」專題發表，分享有機營養午餐推動經驗，受到菲律賓、印尼、烏克蘭、香港等國代表高度重視，現場表達有意取經效法，複製成功經驗。

新北市農業局表示，昨日感恩餐會不僅肯定農友，也做為食農教育的示範推廣，將持續與轄內中小學校合作，媒合有機農友到校擔任「種子講師」，形成良性供需循環，讓「吃菜」與「種菜」雙方都更有熱誠和使命感。

(中國時報)