禽蛋芬普尼 容許殘留0.01ppm

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中國時報
／台北報導

去年爆發雞蛋檢出殺蟲劑芬普尼，衛福部食藥署昨公告將禽蛋訂出殘留容許量0.01ppm，食藥署說，芬普尼禁用於家禽，僅部分米類、雜糧類允許微量殘留，公告29日上路後，違者將開罰6萬至2億元。

食藥署組長潘志寬說，台灣過去僅允許大麥、玉米、燕麥、馬鈴薯17種雜糧或蔬果類作物，有0.001至0.03ppm的芬普尼殘留容許量，昨公告包葉菜類（原訂0.03ppm）、芒果（原訂0.01ppm）、小黃瓜（原訂0.01ppm）、茄子（原訂0.03ppm）、紅豆（原訂0.002ppm）等5種作物，禁止芬普尼殘留，也就是禁用、不得檢出。

潘志寬說，芬普尼具毒性，每日容許攝取量低，加上用「噴灑」方式時，容易噴到其他作物，考慮到上述作物有其他的替代殺菌劑，所以決議禁用。

至於禽蛋部分，潘志寬說，去年11月衛福部和農委會開會，依國人每人（以60公斤成人為例）每日平均取食量估算後，同意增訂家禽蛋中芬普尼的殘留容許量為0.01ppm。

潘志寬解釋，因部分米類和雜糧類，允許芬普尼微量殘留，但這些作物常作為飼料給家禽吃，可能讓禽蛋出現微量的芬普尼殘留，所以訂出其芬普尼的殘留容許量；他指出，0.01ppm是經安全評估的容許量，是避免業者在沒違法使用下，因飼料問題遭檢出殘留，所做出的決議。

(中國時報)

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