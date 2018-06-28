幸福新民報第5季 7月聯播

新北市府找來俄羅斯美女安妮主持「幸福新民報」第5季節目，7月1日起將在TVBS 56台及新北市有線電視第3台聯播。（圖由新北市警局提供）

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中國時報
吳岳修／新北報導

新北市府製播的新住民專屬節目「幸福新民報」，開播以來廣受新住民好評，今年第5季節目仍由俄羅斯美女主持人安妮擔綱，新節目延續多國語言製播水準，述說新住民打拚及熱愛台灣的動人故事，內容溫馨感人，安妮更在27日記者會對觀眾大秀飛吻，邀請全國民眾7月1日起於TVBS 56台及有線電視第3台，一起看見「新住民的幸福」。

新北市長朱立倫27日出席聯播記者會時，感嘆台灣自詡是充滿溫柔且最歡迎新住民的社會，但台灣的移民法令卻是全世界最排斥新住民的法令，包括民法在內許多法令都對新住民不合理，不少新住民對台灣有貢獻，但他們取得台灣身分證卻很困難，根本就是最落後、最不歡迎新住民的法律。他呼籲台灣政府應「敞開心胸」，徹底修改法令，讓更多的新住民加入台灣這個大家庭。

新北市府新聞局長張其強表示，「幸福新民報」是新北市替新住民製播的專屬節目，也是專屬新住民發聲的地方，讓大家知道有關新住民的精彩故事，以中文、泰語、印尼語、越南語及英語分別播出，以往只在有線電視公用頻道第3台播出，今年全新第5季節目，更推廣到TVBS 56台全國電視節目聯播。

張其強說，「幸福新民報」第5季共拍攝13集，以真實記錄拍攝手法，拍攝來自波蘭、美國、蘇格蘭等新住民的感人故事，7月1日起在TVBS 56台首播，每周日晚上6到7點播出1集，每周六下午3到4點重播；有線電視公用頻道CH3則於每周日晚上8點到10點30分播出，並於每周一至周五晚上8點到8時30分，輪流以中、泰、印尼、越、英等各國語言重播。

(中國時報)

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