菜蟲啃到差點離婚 幸好新北市府支持

2018年06月28日 04:11 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

「當初賠錢種有機，差點跟太太離婚！」投入有機蔬菜栽培的雲林西螺「華興青果行」農友廖瑞生回憶，當初眾人都對有機政策能維持多久感到懷疑，更僅有3戶農家改種有機蔬菜，如今不僅吸引許多青農返鄉，更有老農跟著改種，栽培有機蔬菜逐漸成為顯學。

廖瑞生說，新北市當初開始推動有機營養午餐，許多農友都擔心有機栽種將使產量驟減、得花大錢闢設溫室設備，最讓農民裹足不前的，則是懷疑這項有機營養午餐政策能夠推動多久？

在新北市政府下單後，廖瑞生、賴參龍、連聖徨3人成了雲林西螺唯三提供有機蔬菜的契作農戶，因栽培技巧仍嫌生澀，農作物產量竟只有原本十分之一，加上輸出的蔬菜滿布蟲咬痕跡，無論農作或家務都幾乎到了極限，「差點要離婚了」，但幸好有新北市府的堅定支持，讓他撐過難關。

「咀嚼有機蔬菜，可以感受到蔬菜本身甜味、口感，和噴農藥的作物吃起來感覺就是不一樣！」廖瑞生形容，就像素食者聞到肉腥味會想作嘔一樣，噴農藥的蔬菜「味道聞起來就是不一樣」，能提供更多學童健康有機蔬菜，也讓農友們感到與有榮焉，更感謝當初朱立倫願意大力支持有機農業的心意。

雲林西螺華興青果行有機農戶已從原本3人，倍增為現在的30多人，且持續增加中，產量從每周幾千公斤提升為8萬公斤，吃有機營養午餐的縣市，也從原本的新北擴增到其他五都。廖瑞生認為，唯有政府帶頭並提供實質協助，才能真正促使有機農業發展。

(中國時報)