菜蟲啃到差點離婚 幸好新北市府支持

鶯歌永吉國小學童高興地展示剛採摘的新鮮蔬菜。（陳俊雄攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

「當初賠錢種有機，差點跟太太離婚！」投入有機蔬菜栽培的雲林西螺「華興青果行」農友廖瑞生回憶，當初眾人都對有機政策能維持多久感到懷疑，更僅有3戶農家改種有機蔬菜，如今不僅吸引許多青農返鄉，更有老農跟著改種，栽培有機蔬菜逐漸成為顯學。

廖瑞生說，新北市當初開始推動有機營養午餐，許多農友都擔心有機栽種將使產量驟減、得花大錢闢設溫室設備，最讓農民裹足不前的，則是懷疑這項有機營養午餐政策能夠推動多久？

在新北市政府下單後，廖瑞生、賴參龍、連聖徨3人成了雲林西螺唯三提供有機蔬菜的契作農戶，因栽培技巧仍嫌生澀，農作物產量竟只有原本十分之一，加上輸出的蔬菜滿布蟲咬痕跡，無論農作或家務都幾乎到了極限，「差點要離婚了」，但幸好有新北市府的堅定支持，讓他撐過難關。

「咀嚼有機蔬菜，可以感受到蔬菜本身甜味、口感，和噴農藥的作物吃起來感覺就是不一樣！」廖瑞生形容，就像素食者聞到肉腥味會想作嘔一樣，噴農藥的蔬菜「味道聞起來就是不一樣」，能提供更多學童健康有機蔬菜，也讓農友們感到與有榮焉，更感謝當初朱立倫願意大力支持有機農業的心意。

雲林西螺華興青果行有機農戶已從原本3人，倍增為現在的30多人，且持續增加中，產量從每周幾千公斤提升為8萬公斤，吃有機營養午餐的縣市，也從原本的新北擴增到其他五都。廖瑞生認為，唯有政府帶頭並提供實質協助，才能真正促使有機農業發展。

(中國時報)

幸福新民報第5季 7月聯播

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。