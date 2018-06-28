新北海洋月 清除106噸垃圾

2018年06月28日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

新北海洋月活動27日舉辦最後一場海漂垃圾清除及淨港活動，由金山漁會號召藍海艦隊漁船主動出海清除海漂垃圾，並針對富基漁港進行淨港，共有15艘漁船及100位民眾參與，清除45公噸的廢棄漁網具及塑膠垃圾。農業局表示，活動舉辦累計清除106公噸海漂垃圾，期勉民眾持續共同維護海洋環境。

由日變月 五漁會參與

聯合國2009年起將每年6月8日訂為世界海洋日，新北市府每年舉辦相關活動，來喚醒民眾對海洋資源與環境的重視，今年世界海洋日主題為「預防塑料汙染，營造健康海洋」，新北市首度將活動擴大為「新北海洋月」，邀請新北市境內五區漁會共同參與淨灘、清海、放流等活動。

新北市農業局漁業處表示，「新北海洋月」系列活動6月2日在野柳舉辦淨灘，清除野柳漁港共計1公噸垃圾；3、4日則接連於瑞芳與貢寮兩處保育區舉辦魚苗放流，共放流黃鰭鯛與黑鯛亞成魚1萬尾、花枝苗5千尾以及10萬粒九孔苗；6月20日於淡水漁人碼頭清除港區大型廢棄漁網具達60公噸。

27日的壓軸場活動由金山區漁會號召藍海艦隊漁船出海清除海漂垃圾，並與民眾一同在富基漁港淨港，現場總計有15艘漁船、100位民眾參與，最後清出45噸垃圾。

海洋減塑 揪民眾淨灘

農業局長李玟表示，感謝各地漁會及民眾共襄盛舉，讓更多人體會海洋減塑的重要性，市府會持續推動海洋保育的行動，除定期巡護、清除海域覆網與放流種苗，也將持續招募海洋防衛隊新成員加入，聚集有志民眾自主通報、清除沿岸廢棄物及海底覆網。

(中國時報)