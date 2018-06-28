師生接力 幫8萬本書搬家

2018年06月28日 04:11 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗縣南庄鄉立圖書館興建於1991年，早期經協商後決定興建在南庄國中校園內，開館迄今僅2004年整修過1次，館舍空間和設施都顯得老舊。閱讀環境改善工程歷經一波三折才順利發包，27日動員70多名師生大手牽小手，以人龍接力搬遷8.6萬冊書籍，預定封館整修半年。

70多人協力 書手相傳

南庄圖書館2015年度獲教育部核定補助「公共圖書館閱讀環境與設備升級實施計畫」經費300萬元，改善空間環境，鄉長賴盛為爭取編列配合款200萬元及縣府150萬元補助款，但標案2年多來接連流標多達12次，經多次檢討、修正後終於順利發包，上級補助款不致被收回。

鄉公所擇定27日上午9時起，辦理「愛閱～書手相傳」書籍搬遷大家一起來，以利改善工程如期施工，讓鄉民有舒適溫馨的閱讀環境。

閱讀新環境 年底完工

鄉長賴盛為、校長詹吉翔帶領師生70多人，以人龍接力方式，將一本本、一疊疊圖書，搬遷到校史室，書手相傳1個多小時完成。

館方表示，南庄屬偏遠地區，全鄉沒有任何書局，鄉民唯一能利用的知識寶庫就是鄉立圖書館，改善工程預定今年12月底完成，屆時將規畫更完善的分齡、分眾使用空間，強化無障礙使用設施等，提供鄉親舒適溫馨閱讀環境。

賴盛為說，目前館內藏書成人6.6萬冊、兒童書籍2萬冊，未來將持續豐富藏書，成為一座智慧大書房，滿足鄉親和學子追求新知的需求。

(中國時報)