國民黨黨團 為退休公教警爭權益

台中市議會國民黨團為退休公教警消請命，黨籍市議員將提供服務處作為集體訴訟的平台。（陳世宗攝）

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中國時報
／台中報導

台中市議會國民黨團，27日由書記長李中邀律師洪嘉鴻及黨籍市議員，共同為退休公教警消爭權益。洪嘉鴻表示，如果對減少退休金的新處分不服，務必於收到處分書次日起30天內，依身分別提出複審或訴願。李中強調，黨籍市議員服務處將作為集體訴訟的平台。

洪嘉鴻指出，立法院去年6月三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，自今年7月1日實施，眾多退休公教人員6月11日起陸續接獲銓敘部、教育部等機關，重新審定退休給與行政處分。

市議員黃馨慧說，退休公務人員如有不服重新審定的行政處分，在簽收行政處分次日起30天內，由原處分機關銓敘部轉保訓會提起復審；各級公立學校依教育人員任用條例任用的校長及教師可填訴願書，經教育部、直轄市政府重新審查後，轉行政院或教育部提訴願。

不服處分 可提復審

洪嘉鴻表示，法律規定同一事由可匯集，可於訴願、複審階段就開始匯集選定1到3位為代表人。未來復審或訴願若被駁回將提行政訴訟，每件裁判費4000元；集體訴訟裁判費也是每件4000元，退休人員被減了退休金還要負擔裁判費。

李中強調，黨籍市議員自上周起於服務處提供複審書與訴願書空白表格，市民有需要可就近到議員服務處索取。

市府也提供諮詢專線

市府則指出，中央與市府均有提供諮詢專線，保訓會02-8236-7100、市府人事處給與科第二股04-22289111分機17403、教育局04-22289111分機55720、55722，均會協助申請復審或訴願等相關事宜，有相關需求者可來電。

(中國時報)

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