森鐵員工福利 林務局保證優

2018年06月28日 04:12 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

阿里山森林鐵路經營權轉移在即，因既有森鐵員工對換老闆仍有諸多疑慮，27日農委會嘉義林區管理處連開3場說明會，林務局長林華慶親自出席，除再三強調待遇移轉無差別，「只有更優」，也向員工喊話，強調大家即將成為一家人，「請相信我們的誠意」。

薪資升遷比照台鐵

昨上午在嘉義林管處舉辦的第1場說明會，主要針對員工最在意的薪資福利加以說明，雖過程中曾因員警潛入參與，被森鐵員工當場抓包，氣氛一度火爆，不過員工最在意的仍是薪資、獎金、升遷、年終及休假補助等福利，而林務局人員也以「森鐵處從業人員與林業及文資處從業人員權益對照表」，強調薪資待遇、獎金、其他福利措施及補助都會比照台鐵，甚至優於台鐵。

不過林務局的說明還是有員工不買帳，王姓員工除質疑森鐵營運為何不能法人化？也說森鐵已二度轉換主管機關，「搞不好過幾年又會換老闆」，指7月1日就要移轉經營權「不接受恐沒頭路」，怒轟「森鐵是國寶級鐵路，員工卻是乞丐級待遇」，質疑為何不能直接將從業人員全數納為正職公務員？

林務局長動之以情

有員工針對交通津貼，認為台鐵有提供員工乘車免費，林務局應比照。林華慶除針對員工質疑沒有紙本文件恐流於空談，重申說明會是公開會議，「講的話都算數」，且所有規章都要經農委會核定，「請不要懷疑」，還說「我們就要是新的家人」，雖然會有磨合期，「請相信我們」。

「阿里山森鐵經營100多年，不能在我們手上斷掉」，林華慶動之以情，懇請大家一起努力，福利待遇會再爭取努力，當前最重要是確保森鐵的行車安全，「森鐵榮耀要慢慢擦亮」。林管處事後表示，昨天3場座談會開完，近日就會進行員工留任意願調查，再發給僱用通知書，力求林鐵及文資處成立時，營運狀況能無縫接軌。

(中國時報)