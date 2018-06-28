防道路濫挖 高市揪42件違規

高雄巿每年約1萬餘件道路申挖，挖管中心成立後祭出5大措施嚴審把關。（工務局提供）

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中國時報
／高雄報導

高雄巿道路挖掘管理中心去年3月揭牌後，陸續推動「巡查、圖資、試挖、整合、教育」5大措施，今年截至6月，共查獲違規42件，裁罰金額133萬元，其中「未依規定辦理聯合挖掘」最高占12件，已要求管線單位如實申請。

未依規定聯合挖掘占大宗

工務局指出，高雄市每年約有1萬餘件的申挖案，經挖管中心嚴審、整合、協調後，約核發9000餘件，尤其減少重複挖掘約1600餘次，換算約改善2座足球場的重鋪面積，不僅減少民怨，也讓挖掘時動用的資源，可有效運用。

挖管中心去年3月成立後，陸續推動道路挖掘施工影像即時監控與巡查，以科技線上即時監控道路挖掘施工為例，如發現異樣即現場抽驗，不僅維持品質，也讓管線單位不敢隨便違規，近2年違規裁罰比例，控制在千分之3。

針對地下管線圖資正確性，挖管中心每年都與管線單位定期召開圖資補正會議，今年將優先完成前鎮與小港3D危安管線系統。另也要求落實危安管線路段需先探管試挖，以補充圖資不足，施工期間並規定必須派員駐守。

推動管線施工人員證照制

有鑑於許多工安事故發生，大多起因於施工人員的教育訓練不足，工務局另委託義大、生產力中心等訓練機構辦理管線施工人員教育訓練，並推動證照制度，經過認證後才可在現場施工與監造，1年4個月已有2189人取得。

工務局指出，管線單位未依規定辦理聯合挖掘、圖資不配合補正，甚至是沒以APP通報當日開收工、有危安管線不進行試挖等，都會面臨3萬元至10萬元不等裁罰，最重甚至會被管制核發路證，管制至少6個月起跳。

(中國時報)

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