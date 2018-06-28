內湖夫妻出遊 中橫墜崖雙亡

2018年06月28日 04:11 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

台8線中橫公路159.1公里處西寶至豁然亭路段，27日下午疑似有民眾墜落300公尺深的山崖下，警消接獲通報後，立刻派出人力下探搜救，原本以為是1人墜崖，沒想到警消人員垂降後發現，竟是1男1女交疊在一起，且兩人身上疑似套有繩索，但已無生命跡象，經警方調查，兩人為台北內湖通報失蹤的陳姓夫妻。

警方表示，27日一早在墜崖處附近處理車禍，有見到該車輛停靠路邊，剛巧中午接獲內湖警方尋人通報，因失蹤地點就在中橫天祥一帶，所以再次前往現場，發現就是通報失蹤的車號，以望遠鏡查看四周，發現鄰近懸崖下的約500公尺深山谷中，疑似有人，趕緊轉報消防局。

花蓮縣消防局派遣7人上山馳援，但兩人被發現時，已經明顯死亡，出動直升機吊掛但因地形陡峭，無法靠近，吊掛失敗。

警方表示，陳姓與范姓夫妻檔25日駕車出門後，因2天未歸手機也關機，兒子心急報案，請警方協助搜尋。陳男車輛整齊停靠在路邊，僅駕駛座車窗半開，車上有一包零食及兩人的錢包，現場沒有打鬥跡象。目前家屬已趕到花蓮，預計28日陪同救難人員上山，釐清詳細墜崖原因。

據了解，陳男是公司負責人，妻子是服裝設計師，夫妻兩人感情要好，經常出門旅遊，兒子透過友人轉訴，爸媽之前也曾有過出門玩「失聯」幾天，但最後總是會連絡上，也沒有聽過爸媽有債務問題，以為只是跟之前一樣，貪玩沒聯絡，前天媽媽還有打電話給他，但因趕著下火車沒有多聊，等到有空回電，但後來電話已經打不通了。

(中國時報)