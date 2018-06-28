樓梯間亂倒廚餘 住戶幾束手無策

2018年06月28日 04:11 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

吳姓男子去年底買下永和福和路一處5樓公寓頂樓後，計畫改裝成套房出租遭鄰居檢舉，遂在5月4日起一連3天在樓梯間倒廚餘，並對鄰居反嗆「下次要潑糞」，法院依社維法裁罰1萬元；吳某胞弟獲悉鄰居礙事後，在5月15日至20日多次倒廚餘遭鄰居控告恐嚇、妨害自由，27日獲新北地檢署處分不起訴。

住在板橋的吳姓男子在去年底購買永和福和路一處舊公寓5樓後，有意改裝成套房出租，並計畫在每樓層打洞使排水管可直通一樓，但公寓住戶擔心此舉恐會影響樓板鋼筋結構，聯署向新北市政府工務局陳情，導致吳男後續無法取得施工執照。

吳男對於鄰居行為相當不滿，在5月4日起一連3天，在1至4樓樓梯間傾倒惡臭廚餘，結果被警方依《社維法》送辦，新北地院認定吳男藉端滋擾住戶，5月30日裁罰他1萬元。

吳男也向弟弟透露遭到鄰居檢舉，吳弟在今年5月15日至20日間，多次在公寓樓梯內傾倒廚餘、噴灑殺蟲劑，王姓等7名鄰居也聯合向警方指控吳弟行為讓他們心生畏懼，對吳弟提出恐嚇、強制告訴。

吳弟到案後坦承在王姓等人住處樓梯間傾倒廚餘、噴灑殺蟲劑，但否認有恐嚇及妨害自由等情。他表示只是一時氣憤，並沒有想要傷害、恐嚇任何人或妨害自由的意圖。

檢方認為，吳弟在樓梯間傾倒垃圾、噴灑殺蟲劑行為讓人有不適之感，但此舉不能明確傳達有加害其他住戶生命財產的意思表示，況且吳弟倒廚餘時住戶均不在場，無從感受到任何「惡害通知」，且吳弟行為與妨害自由要件未合，27日將他處分不起訴。

(中國時報)