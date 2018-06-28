教育部願補助教師鐘點費

2018年06月28日 04:11 中國時報 林志成 、 陳慶居 ／綜合報導 ／綜合報導

苗栗亞太技術學院確定停辦，董事會並將於月底前送交停辦計畫至教育部，教育部技職司長楊玉惠說，目前未收到學校正式申請，若亞太確定停辦，現有學生轉學或在原校畢業期限是7月2日。

對於教育部提出7月2日視學生意願，再決定是否核定亞太停辦的申請案，教職員生團結自救會老師認為，教育部應維持原先不予核定的決議，以保障師生權益。但董事會則釋出訊息指出，目前學校每月嚴重虧損，部分教職員薪水未發，若不停辦，無法以教育基金支付，且部分教師退休或資遣，教學品質更難維持。

楊玉惠表示，亞太創意技術學院說要停辦、但卻未正式提出申請，因此教育部也就無所謂核不核准的問題。亞太今年已不能招生，現有200多位學生中，教育部可以補助鐘點費聘兼任教師來教他們，直到他們畢業。

「亞太繼續辦下去，對學校、老師及學生都不是最好。」楊玉惠表示，亞太現在已經沒有現金，董事會也表明不會再投入資源，學校繼續辦下去，專任老師可能領不到薪水，屆時雙方大概就要以司法訴訟解決。

楊玉惠說，育達及中國科大等校，都願意接手亞太現有的學生，並聘任其中一些老師，目前各方都在溝通協調，但不知能否成功。如果既有學生堅持留下來，教育部能做的是支付鐘點費聘兼任老師來教他們，至於其他問題就要學校自行解決。

(中國時報)