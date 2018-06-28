特招成績複查 延至今17時

2018年06月28日 04:12 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

台南區107學年度高中特招成績26日晚間公布，今年多達47名考生對成績有疑義，較往年倍增，且集中同一試場，經考生提出複查，主辦學校台南女中依標準作業程序針對47生成績逐一檢視，比對原始資料後，發現肇因系統讀卡造成錯誤，已經緊急更正成績，但是為顧及所有的考生權益，成績複查的時間延長至28日下午5點。

台南區高中特招成績一公布後，傳出有47名在同一試場的考生，成績與預期有出入，經考生申請複查後，委員會依照標準作業程序逐一檢視，比對原始資料後，發現學生成績有誤是因為系統讀卡有問題，導致成績判讀不正確，已經更新，並逐一電話及書面通知考生，同時也已請電腦系統廠商找出問題。

台南女中也說明，接獲47位考生提出申請複查，就進行全面抽檢，發現問題出在讀卡機連上作業系統，成績無法完全正確判讀，透過用人工檢核方式，將47名考生答案卡抽出來，重新比對後，已經更改成績。

台南女中指出，為了確保考生權益，已針對今年67個試場所有考生成績進行人工抽驗，確認均無誤，但仍提醒所有考生，選填志願前，務必上網查看成績，若仍有疑義，可於28日下午5點前，至台南女中申請複查，免複查費。

台南區特招成績複查原本只到27日中午截止，現在延長到28日下午5點，不過，網路選填志願時間仍是至28日深夜12點截止。

今年台南區特招有6校參與招生，考生有男生1397人、女生1276人，預計錄取率為23.8％。台南二中學將招收38人、台南一中招收304人、台南女中招收190人、家齊高中招收38人、南大附中招收38人、南科國際實驗高級中學招收30人，合計招生名額為638人。

(中國時報)