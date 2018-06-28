太陽光電訓練基地揭牌

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導

為帶動綠能科技產業發展及創造綠色就業機會，健行科大在教育部支持下，通過「太陽光電模組暨發電系統設置技優人才培育計畫」，投入5115萬，購置並建立各式系統評估檢測設備，加上校方原有的「太陽光電設置乙級技術士」合格考場，形成一座全國獨一無二的綠能發展基地。

健行科大「太陽光電產業菁英訓練示範基地」27日揭牌，聚集產官學研代表出席與會，教育部代理部長姚立德致詞時表示，太陽能裝置、施工等相關技術，健行科大名列前茅，加碼給予經費充實基地，培育更多政府重視的綠能科技人才。

硬體建構部分，包含建置一座年產量達30MW的太陽光電模組封裝類生產線工廠、12套太陽光電設置乙級技術士訓練站及太陽光電系統設計與評估相關設備。

太陽光電模組封裝類生產線等同一座太陽光電模組工廠，以生產線搭配學校課程及區域廠商進行產學合作及校外實習。太陽光電設置乙級技術士訓練站，可在室內訓練學生太陽光電系統架設實作技能，在不受天候影響下，讓學生充分練習。太陽光電系統設計與評估設備中，如無人機紅外線太陽光電模組探測組，可在戶外判斷太陽光電系統發電效率不良等問題。

校長李大偉表示，培育太陽能光電人才，產官學等資源共同投入，人才無縫接軌可立刻進入產業，也秉持資源共享，提供在職進修考照等需求。

(中國時報)

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