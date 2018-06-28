戰勝傷痛 八仙鬥士迎新生

2018年06月28日 04:11 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

八仙塵爆3周年，陽光基金會歷時1000多個日子追蹤，由入圍金馬獎最佳紀錄片導演吳星瑩，用畫面記錄下傷友們復健、走出低潮並迎向新生活的故事，影片《夢迴樂園》27日舉辦特映會，企業與民眾則可預約包場放映，了解生命鬥士的故事。

「我不想被身上的疤痕侷限」，22歲的李羽嵐，事發當天號召姊姊與妹妹參加派對，未料3姊妹都受重傷，她自己臉部、四肢及身體有65％燒燙傷，父母更是承受照顧3個小孩的壓力，每個人都經歷10次以上清創和植皮手術。李羽嵐住院3個月，因家住3樓，出院時她只能坐在樓梯上，用手撐著，一階一階爬回朝思暮想的家。

李羽嵐是跆拳道選手，得過全國金牌，歷經意外休學2年，她說已經能走出來，只是對於姊妹們的傷勢，還是相當自責，感謝爸媽以及親友們的照顧與支持。八仙塵爆讓她身上留下疤痕，如今克服心魔，能大方站在其他人面前，也積極的運動，目標成為健身教練：「勇敢跨出一步，會發現自己比想像中更強大！」

這群平均年齡22歲的傷友，在鬼門關前走一遭，對人生也有深刻體悟，在紀錄片中也各自表達對未來的期盼。吳星瑩也說，拍此片用意想讓傷友們擺脫「愛玩」的汙名化標籤，用正向態度鼓勵這些人。

(中國時報)