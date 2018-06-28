中西合璧治不孕 提升胚胎正常率

2018年06月28日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

現代人晚婚晚生，許多高齡婦人面臨懷孕率偏低的困境，針對不孕症治療，中、西醫各有優勢，國內診所採「中西合璧」，用西醫微刺激搭配中醫調養，導入基因體醫學和檢測技術，讓40歲以上進行試管療程的婦人，胚胎正常率提高3成。

高齡族群不易受孕，尤其40歲以上夫妻，做試管嬰兒失敗率很高。愛群中西醫診所執行長、醫師翁紹評說，針對高齡者不孕治療，傳統大多採取積極用藥方式，催出大量的卵，但卵的品質有時候難以兼顧，藥物也容易產生副作用。事實上，不必打太多針劑，只要有1顆好卵，就可以是1個孩子。

因此，翁紹評認為應「重質不重量」，精準醫療是未來趨勢，診所透過西醫微刺激，將打針劑量降低，再導入中醫調養，扮演平衡的角色，中西醫整合運用，把好的胚胎放進去，可以大幅提升試管嬰兒的成功率，也能同時降低婦女受孕過程的辛苦。以愛群中西醫診所為例，4年幫助2250人懷孕。

一般夫妻試管失敗多次的案例，常見的問題就是胚胎異常比例高，根據美加國際聯合研究顯示，40到46歲間的胚胎平均正常率僅24.2％，每增加1歲，正常率又會更下降。

不過，中醫師陳曉萱統計2017年3月到今年1月間經PGS（胚胎著床前基因篩檢）的胚胎，發現沒經過中醫調理的胚胎正常率為19.6％，經中西醫同時治療的胚胎，正常率則提高3成，她認為，這就是西醫微刺激搭配中醫整合治療的成果。

陳曉萱分享，曾有名超過40歲的林姓婦人來就醫，她本身卵巢庫存指數過低，加上是偏肝血虛體質，還有胸悶、月經前頭痛、胃不舒服等狀況，後來透過中醫補腎陰、調整體質，先生一起補腎陽，將精卵品質調整好，後來成功受孕，現在即將臨盆。

(中國時報)