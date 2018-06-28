商界大老酸柯P 票很多了吧

2018年06月28日 04:11 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

台北市商業會27日舉行第一屆華人公益節，商界大老冠蓋雲集，由於先前商業會高調為藍營參選人丁守中成立後援會，此次活動北市府與商界互動備受矚目，不料台北市長柯文哲缺席、丁反倒成為頒獎人，商業會理事長王應傑雖表示可理解市長公務繁忙，但也暗酸「可能覺得不必跑攤，票就很多了吧！」

丁守中 擔任頒獎人

台北市商業會理事長王應傑本月5日號召商界大老，一同為國民黨北市參選人丁守中成立後援會，由於王應傑昔日曾公開稱讚柯，但卻仍因國光客運台北西站產生嫌隙，雙方漸行漸遠。

台北市商業會27日主辦首屆華人公益節，表彰企業社會公益理念，然而台北市大家長柯文哲沒出席，對手丁守中反成為座上賓，更上台擔任頒獎人，外界還質疑王應傑是否因為和柯決裂，連邀請函都沒發？

工商界有約 降層級

王應傑表示，「柯是我們的父母官，只要是跟台北市工商發展有關，我們都會邀請」，他還說，不過柯市長以行程不便為由，改由產發局副局長吳欣珮出席，大家可以體諒。

由於先前王就曾抱怨柯文哲的與工商界有約，層級變成「跟局長有約」，如今活動果然又找副局長代打。王應傑也意有所指表示，商界每年都會舉辦模範商人頒獎典禮，參與人數多達4、500人，應該是北市府可以與企業相互溝通了解的重要管道，但柯僅上任第一年有來參加，近2屆都由副市長鄧家基參加，酸說，「可能覺得不必跑，票就很多了吧！」

台北市政府發言人劉奕霆表示，市長昨因有外出拜訪行程不克參加，並非刻意不去，為表示尊重，活動委派局處首長出席，盡量滿足外界邀約。

(中國時報)