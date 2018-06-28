青工總會長陳偉杰 參選議員

2018年06月28日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

國民黨新北市議員第一選區（淡水、八里、三芝、石門區）因現任議員蔡葉偉放棄參選，提名席次形成2缺1窘境，國民黨新北市黨部主委李乾龍27日證實，市黨部已通過提名，預計徵召39歲的新北市青工總會長陳偉杰參選第一選區議員，搶攻年輕選票。

市黨部提名 搶年輕選票

39歲的陳偉杰擁有台灣師範大學政治學研究所法學博士學位，現任新北市青工總會長、國民黨中央新媒體部副主任，過去也曾擔任立委林德福、前立委劉盛良辦公室助理，本身是永和人的他今年宣布參與國民黨永和區議員初選，一度因廣告看板排版問題，直排念下來變成「陳偉杰教授精」，引發熱議。

陳偉杰後因國民黨永和區提名席次由4席調降為3席，今年3月底在臉書宣布退出初選，但獲得市黨部徵召，轉戰第一選區市議員。

李乾龍表示，永和區初選因席次考量，經溝通後安排陳偉杰退出轉戰他區，正好現任議員蔡葉偉棄選第一選區，面對民進黨提名2名年輕候選人，黨部認為陳偉杰雖年輕但具備豐富學經歷，因此徵召他角逐第一選區，搶攻年輕選票。

跨區難選 陳自信都一樣

陳偉杰表示，雖然自己不是第一選區出生，但要為年輕人開一條路，戰場在哪裡都是一樣，淡水新市鎮地區有很多跟自己年紀相仿的年輕家庭，希望以自己的學經歷全力以赴，帶給年輕人好的服務。

黨內人士指出，39歲的陳偉杰雖以新人之姿成為國民黨新北市第一選區市議員歷屆最年輕的參選人。

不過，民進黨也有本屆爭取連任的32歲現任議員鄭宇恩及年僅28歲的新人呂孫福，2人不僅年輕，還都是淡水當地望族出生，加上同黨的鄭戴麗香也在地方經營多年，跨區參選的陳偉杰選情相對艱難。

(中國時報)