選戰出奇招 策略聯盟互拉抬

竹市竹縣年輕參選人們彼此拉抬氣勢，日前綠黨樹黨聯盟，希望打造出超實力戰隊。（邱立雅翻攝）

友善列印
中國時報
、邱立雅／竹縣報導

竹縣市青年世代投入選戰比例逐漸增多，在沒有大黨加持或是知名度不高的情況下，許多參選人採取策略聯盟模式互相拉抬，例如竹北樹黨縣議員參選人許育綸，與新竹市綠黨議員參選人劉崇顯合作出擊，縣長部分鄭朝方更因民調及知名度瓶頸，頻與竹市長林智堅攜手露面。

青年面孔攜手壯聲勢

綠黨與樹黨在今年5月初即集結合作，有綠黨參選新竹市東區議員的劉崇顯、新竹市北區的易俊宏、樹黨竹北區縣議員參選人許育綸、無黨籍新竹縣竹東五峰選區議員參選人余筱菁等人，一字排開都是青年面孔，攜手壯大聲勢。

其中最年輕的參選人綠黨劉崇顯原為工程師，他發現新竹市議會中的平均年齡高達57，意味著代議政治的世代斷層。他表示，目前鮮少民意代表為科技背景，所以主打在地青年跟科技思維，希望把竹科人、年輕家庭的聲音帶到議會。

綠黨議員參選人易俊宏目前則是綠黨發言人，樹黨籍許育綸為現任竹北市民代表，由於樹黨、綠黨都關心環保議題，也都屬第三勢力，因此尋求合作的可能性，綠黨在竹北市就不會提名縣議員人選，相同的，樹黨在新竹市也不會提人選，以合作模式互相協助。

鄭朝方強打知名度

在縣長參選人方面，民進黨新生代的鄭朝方形象清新，但缺乏知名度，在選戰策略上，頻頻向新竹市長林智堅靠攏，部分政見也與新竹市掛勾，希望靠著林智堅的現任優勢，拉抬鄭朝方在新竹縣的選戰聲勢。

(中國時報)

青工總會長陳偉杰 參選議員 龍燕網路交火 搶攻年輕族群

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。