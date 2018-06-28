選戰出奇招 策略聯盟互拉抬

2018年06月28日 04:11 中國時報 莊旻靜 、邱立雅／竹縣報導 、邱立雅／竹縣報導

竹縣市青年世代投入選戰比例逐漸增多，在沒有大黨加持或是知名度不高的情況下，許多參選人採取策略聯盟模式互相拉抬，例如竹北樹黨縣議員參選人許育綸，與新竹市綠黨議員參選人劉崇顯合作出擊，縣長部分鄭朝方更因民調及知名度瓶頸，頻與竹市長林智堅攜手露面。

青年面孔攜手壯聲勢

綠黨與樹黨在今年5月初即集結合作，有綠黨參選新竹市東區議員的劉崇顯、新竹市北區的易俊宏、樹黨竹北區縣議員參選人許育綸、無黨籍新竹縣竹東五峰選區議員參選人余筱菁等人，一字排開都是青年面孔，攜手壯大聲勢。

其中最年輕的參選人綠黨劉崇顯原為工程師，他發現新竹市議會中的平均年齡高達57，意味著代議政治的世代斷層。他表示，目前鮮少民意代表為科技背景，所以主打在地青年跟科技思維，希望把竹科人、年輕家庭的聲音帶到議會。

綠黨議員參選人易俊宏目前則是綠黨發言人，樹黨籍許育綸為現任竹北市民代表，由於樹黨、綠黨都關心環保議題，也都屬第三勢力，因此尋求合作的可能性，綠黨在竹北市就不會提名縣議員人選，相同的，樹黨在新竹市也不會提人選，以合作模式互相協助。

鄭朝方強打知名度

在縣長參選人方面，民進黨新生代的鄭朝方形象清新，但缺乏知名度，在選戰策略上，頻頻向新竹市長林智堅靠攏，部分政見也與新竹市掛勾，希望靠著林智堅的現任優勢，拉抬鄭朝方在新竹縣的選戰聲勢。

(中國時報)