龍燕網路交火 搶攻年輕族群

網友看到台中市長林佳龍IG照片猛吃西瓜，留言「市長，你不能再吃了」。（盧金足翻攝）

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中國時報
／台中報導
國民黨台中市長參選人盧秀燕在IG貼出吃香蕉照片，成為網友「蕉」點話題。

下屆台中市長選舉，「龍燕之爭」不只在空汙等議題交火，戰火也蔓延至網路平台中，兩人紛紛透過臉書、LINE與IG（Instagram）等數位平台的經營，搶攻年輕族群的選票。

台中市長林佳龍臉書粉絲數達60多萬人，個人LINE粉絲數近1萬5000人，還跟上年輕族群愛用IG（Instagram）風潮，去年設立的IG粉絲數近3000人。台中市新聞局長卓冠廷表示，「天然ㄟ尚好！」由年輕幕僚提供側拍的生活化照片及影片，獲很多粉絲追蹤。

吃西瓜、呼呼睡 統統入鏡

林佳龍猛吃西瓜、在台中東京直航班機上呼呼大睡，與畢業生合照擺出鴨子走路等漏網鏡頭，引發熱烈迴響，林也以開網路直播，向市民報告建設成果，但因常一早就上線走透透，被太陽曬到滿臉紅通通。

國民黨台中市長參選人盧秀燕也勤耕臉書粉絲頁，按讚數達4萬6000多人，官方Line追蹤數4000多人，IG追蹤粉絲1000多人，還大膽找來18歲的大一美女新生當小編，從年輕人角度拉近與選民的距離，強調不以一昧衝高粉絲人數，重視真實鐵粉的支持度及黏著度。

18歲美女當小編 拉近距離

盧秀燕以網路與選民互動，分享問政、生活資訊，她曾任電視台主播，跑基層時遇颱風還重現主播專業，提醒那裡有災情要小心，讓網友「足感心！」。

朝陽科技大學傳播藝術系助理教授賴富山表示，網路已成選舉趨勢，美國總統川普、台北市長柯文哲藉社群平台成功經營粉絲，但也因參選人爭相投入疲勞轟炸，效果恐打折，如何吸引流量點擊和眼球效應，才是考驗。

(中國時報)

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