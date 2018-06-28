國民黨斗六市長初選 林聖爵勝出

現任縣議員林聖爵。（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導

國民黨斗六市長提名初選結果27日揭曉，現任縣議員林聖爵擊敗前斗六市長楊鎮文。楊鎮文聆聽數據後，接受落敗事實，祝福林聖爵繼續為斗六發展努力。這是國民黨在雲林縣第一次為公職選舉而進行全民調。

楊謝謝市民的支持

林聖爵、楊鎮文4月間登記參選斗六市長，原定5月25日進行全民調決定，但楊鎮文臨時異議不參加，並在臉書宣布參選斗六市長到底，楊後來又要求若加入與民進黨人選的對比，他願接受與林聖爵民調，林聖爵同意。

6月24、25、26日愛普羅等3家民調公司進行1068份電話民調，27日上午10點半3家公司在雲林縣黨部對兩名參選人宣布數據，現場計算加總得出結果，林聖爵勝出。

為尊重落敗者的意願，民調數據並未公布，不過早在公布前，國民黨雲林縣黨部的新聞稿已經準備好。

楊鎮文聆聽結果後展現風度向林聖爵握手致賀，未參加記者會即離去。楊鎮文受訪表示，自己努力不夠，謝謝市民的支持，恭喜並希望林為斗六市發展繼續努力。

林將帶斗六向上提升

林聖爵則表示，他佩服楊鎮文為斗六市繼續建設的宏願與願景，這次初選民調看出多數民眾支持把市政交託給他，他會努力繼續建設，帶領斗六往上提升。

20多名林聖爵支持者在縣黨部陪同等候揭曉，一聽到林聖爵勝出，高喊「凍蒜、凍蒜」。

針對也是國民黨籍的斗六市代表會主席陳明章，可能脫黨參選市長，林聖爵表示參選是人民的權利，他尊重。

(中國時報)

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