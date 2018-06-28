跨黨派連署推林恊松選屏市長

2018年06月28日 04:12 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

年底大選將至，國民黨仍找不到屏東市長參選人，屏東市13名市民代表及76名里長連署推薦市民代表會主席林恊松，27日上午到國民黨縣黨部遞交連署書。黨部主委廖婉汝表示，她已拜訪主席多次，他仍在考慮，看到大家同聲支持讓人士氣大振。

國民黨無人參選 基層焦慮

屏東縣民進黨雖已執政20年，但首善之區屏東市卻未曾落入綠營手中。這屆市長林亞莼因涉貪判刑遭停職，縣長潘孟安為了平衡各方勢力，雖指派國民黨籍前議長程清水代理市長，但發球權已落入綠營手中。

雖然民進黨中央執政不力，但年底選舉仍被綠營視為最接近市長寶座的一次。前縣黨部主委李清聖很早就表態參選，完成黨內初選後，以逸待勞準備一戰；相較之下，國民黨卻無人表態，迄今找不到人選，基層焦急不已。

眼見選戰逼近，包括屏東市里長聯誼會長羅福盛、代表會副主席林淑香等人推舉林恊松出馬，並發動連署，共有13名市民代表及76名里長響應。

黨部樂見 就等林主席點頭

據了解，參與連署者不只國民黨籍，也有無黨籍及民進黨籍，展現林恊松不分藍綠的驚人基層實力。

27日大家一起到國民黨縣黨部遞交連署書，由林淑香交給廖婉汝，支持者高喊「支持主席選市長！」廖婉汝表示，主席是很適合的人選，為了選舉她已拜訪多次，只是他仍在考慮；只要主席首肯黨部一定馬上徵召，並盡全力助選。

林恊松則回覆，感謝所有市民代表同仁及里長的關心和好意，但基於人情、家庭等因素，他還要再考慮一下。他強調國民黨有很多人才，成功不一定要他；但看到至今沒人願意挺身而出，令人恨鐵不成鋼，他思考後近日會給大家一個答覆。

(中國時報)