跨黨派連署推林恊松選屏市長

屏東市13名市民代表及76名里長連署推薦市代會主席林恊松（左圖）代表國民黨競選屏東市長，27日到縣黨部遞交連署書，由市代會副主席林淑香（右圖前右）交給黨部主委廖婉汝（前右二）。（潘建志攝）

友善列印
中國時報
／屏東報導

年底大選將至，國民黨仍找不到屏東市長參選人，屏東市13名市民代表及76名里長連署推薦市民代表會主席林恊松，27日上午到國民黨縣黨部遞交連署書。黨部主委廖婉汝表示，她已拜訪主席多次，他仍在考慮，看到大家同聲支持讓人士氣大振。

國民黨無人參選 基層焦慮

屏東縣民進黨雖已執政20年，但首善之區屏東市卻未曾落入綠營手中。這屆市長林亞莼因涉貪判刑遭停職，縣長潘孟安為了平衡各方勢力，雖指派國民黨籍前議長程清水代理市長，但發球權已落入綠營手中。

雖然民進黨中央執政不力，但年底選舉仍被綠營視為最接近市長寶座的一次。前縣黨部主委李清聖很早就表態參選，完成黨內初選後，以逸待勞準備一戰；相較之下，國民黨卻無人表態，迄今找不到人選，基層焦急不已。

眼見選戰逼近，包括屏東市里長聯誼會長羅福盛、代表會副主席林淑香等人推舉林恊松出馬，並發動連署，共有13名市民代表及76名里長響應。

黨部樂見 就等林主席點頭

據了解，參與連署者不只國民黨籍，也有無黨籍及民進黨籍，展現林恊松不分藍綠的驚人基層實力。

27日大家一起到國民黨縣黨部遞交連署書，由林淑香交給廖婉汝，支持者高喊「支持主席選市長！」廖婉汝表示，主席是很適合的人選，為了選舉她已拜訪多次，只是他仍在考慮；只要主席首肯黨部一定馬上徵召，並盡全力助選。

林恊松則回覆，感謝所有市民代表同仁及里長的關心和好意，但基於人情、家庭等因素，他還要再考慮一下。他強調國民黨有很多人才，成功不一定要他；但看到至今沒人願意挺身而出，令人恨鐵不成鋼，他思考後近日會給大家一個答覆。

(中國時報)

國民黨斗六市長初選 林聖爵勝出 社子島解禁 市府自豪 居民冷看狼…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。