選舉先學這個 新人帶新人卡位

2018年06月28日 04:11 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

共有10個席次的新北市議員第七選區，目前已有14人浮出檯面競逐，競爭激烈，由於本選區大多是老將尋求連任，新人參選難度增高，為爭取曝光增加知名度，在27日市長朱立倫參與「全台契作農友感恩餐會」時，還出現了從無選舉經歷的江怡臻，指導同是政治素人蘇泓欽卡位「新人帶領新人」搶鏡頭的有趣場景。

基本盤偏綠的第七選區，民進黨在年底市議員選戰中提名6人，希望延續本屆選舉戰果，個個是強棒；在本屆選戰中因提名不當造成席次下滑的國民黨，則是痛定思痛僅提5席；無黨籍方面，現任的陳世榮尋求連任、蘇有仁則改由長子蘇泓欽出馬，加上上次不幸落選的歐金獅，實力同樣不容小覷。

在眾多老將環伺下，從無選戰經驗的新人想要出頭，顯得格外艱辛，其中年輕、口才、外貌均佳的前市府副發言人江怡臻，以及從土地銀行總行資訊室工程師轉戰議壇的蘇有仁長子蘇泓欽，也成為本選區中唯二從無選舉經驗的選舉新人。

其中蘇泓欽宣佈參選時間最遲，起步最晚，加上先前毫無政治歷練，堪稱是政壇的一張純潔白紙，相對於其他參選人，蘇泓欽對搶位、搶鏡頭搏版面的功力更是顯得不足。

在昨日的「全台契作農友感恩餐會」中，同樣也是新人身分的國民黨市議員參選人江怡臻，由於先前曾擔任過市府副發言人，深諳媒體採訪的「卡位之道」還私下指導蘇泓欽應該如何站位、踮腳尖入鏡，不僅傳達出新人之間的「革命情感」，也顯示蘇泓欽以「無黨籍」身分參選，與民進黨、國民黨之間的特殊微妙關係。

(中國時報)