雲林將設蔬菜冷鏈物流中心

2018年06月28日 04:12 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

農委會計畫在全台4縣市設置冷鏈物流中心，雲林縣被屏除在外，縣長李進勇向縣議會承諾賭上政治生命爭取到底，27日他北上會晤農委會主委林聰賢，林允諾在雲林設置蔬菜冷鏈物流中心。

李進勇因冷鏈物流中心設置案被農委會屏除在外，連日在縣議會總質詢被圍剿，他賭上政治生命，承諾爭取到底，也坦言中央丟此顆炸彈必須有交代，會找林聰賢打破砂鍋問到底決策是如何形成。

李進勇27日北上參加國際食品展記者會後，前往農委會找林聰賢爭取設置農產物流中心。

李進勇表示，雲林縣農業產值是全台最高，雲林12萬多公頃土地有8萬公頃在國土規畫中控管為農業使用，把農產物流中心設在雲林，是給雲林農民一個合理的公道。

李進勇強調，雲林不僅是全國最重要的生產基地，位處台灣西部中心交通便利，在此設置農產物流中心，可提高蔬果運送效率，降低運送成本，也可拓展外銷市場，解決農產品產銷失衡困境。

李進勇對林聰賢提出88公頃的「雲嘉南農產品物流中心」設置案，基地位於褒忠台糖龍巖農場；另外也應在西螺果菜市場向北延伸100公頃用地，設置綜合「特用蔬菜農業生產專區」、「加工廠區」的國家級農產物流中心。

縣府官員轉述林聰賢表示，雲林是國內蔬菜最大產區，「有需要、也應該」設置蔬菜冷鏈物流中心，農委會將派農糧署長7月到雲林進行籌備會議；至於縣府提案的「雲林國際農產物流中心」，農委會將補助規畫費。

(中國時報)