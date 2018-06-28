薇涵鼓勵傷友 要積極面對

2018年06月28日 04:11 中國時報 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

八仙塵爆屆滿3周年，現年27歲傷者薇涵回憶，塵爆當下，她原本已逃出火場，卻因友人不見而重返火場，卻在現場失去意識，昏迷30多天才醒來；經600多天的治療和復健，現已能重拾最愛的游泳、甚至還能衝浪，也以自身經歷跟其他傷友喊話「發生了就積極面對，享受當下」。

當初收治43名八仙塵爆病患的台北榮總，昨舉辦傷友回娘家活動，透過丟乒乓球、手腳摸地板等活動，觀察傷者復健進度。燒燙傷面積達68％的薇涵表示，自己是游泳教練，當天和3名友人到現場，但才入場10分鐘就遇到塵爆，苦笑著說「超衰」，幸好在第一時間逃離現場。

但在驚魂未定同時，薇涵卻發現其中一名友人不見了，當下也沒多想就重返火場救人，但突然來的一陣火勢讓她失去意識。當被媒體稱讚其救人的英勇行為時，她靦腆說道「沒有救人那麼偉大啦，就純粹去找人」。

「醒來後已過了30多天」，這種電影情節，卻真實發生在薇涵身上，感覺只是睡了一覺，誰知就過了1個多月，醒來當下腦中一片空白；隨之而來的，就是40幾次大小手術和數以百計的清創、換藥，期間從吃飯、大小便，種種生活日常都無法自理，讓她覺得相當沒尊嚴，難以承受。

最絕望的是，看著受傷夥伴一個個出院，薇涵時而浮現「自己真的會好嗎」、「好了以後能幹嘛呢」，等看不到未來的負面想法，幸好本身樂觀、正向，她從頭到尾沒有留下一滴眼淚；儘管在醫院待了7個月多，成為倒數第5的出院者，但她就秉著「走一步算一步」的阿Q精神，對未來不多想、純粹專注當下。

薇涵說，她出院後努力復健，在超過1年後，終於首次重返她最愛的泳池，甚至還能到海邊衝浪，讓她有「我回來了」的想法，她有時還會帶著一起治療的傷友，到泳池一起游泳，聯繫感情兼復健。

「你永遠不會知道，意外和明天哪個會先到」，薇涵最後以自身經歷勉勵其他傷友，，既然遇到了，就積極面對，更要努力享受當下、享受生活。

(中國時報)