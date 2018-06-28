表弟參選 朴子市長很為難

2018年06月28日 04:12 中國時報 張伊珊 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉縣朴子市長王如經2任屆滿，民進黨已提名朴子市民代表會主席黃基全參選鎮長，國民黨則正積極找尋適當人選；日前嘉縣朴子分局警友辦事處副主任黃福卿，高掛競選看板宣布投入選戰。由於黃福卿是王如經的表弟，王如經又已表態支持黃基全，此一局面，讓王如經坦言「很為難」。

黃福卿表示，儘管自己長年在外工作，但仍不時關心故鄉發展，這幾年回家卻發現「沒什麼改變」，認為地方發展被派系長期政治綁架，如今自己經營藥廠事業有成，認為是時候回饋鄉里，顧不得家人反對，決定挺身而出。他透露，自己無黨無派也無從政經驗，不過正因如此，沒有「人情或政治包袱」，能夠秉持參選初衷為民服務，首要任務即為改善當地空氣汙染。

已連任4屆代表會主席的黃基全，經過多年耕耘，自去年底便曾在公開場合，正式宣布投入朴子市長選舉。對於舊識好友黃福卿表態參選，黃基全認為「大家都有權力利」，自己則會依照步調勤走基層，「更加努力」。他也透露，現正積極規畫政策白皮書，包含生態環境、人口結構及產業發展等問題。

面對表弟黃福卿的參選，王如經坦言「很為難」，指出自己連任2屆朴子市長，黃基全皆全力相挺，且早在黃福卿表態前，他已承諾支持黃基全，實在讓他左右為難；國民黨嘉縣黨部表示，目前正透過地方幹部積極尋找適合人選，不排除結合友我勢力參選人，爭取選民認同。

(中國時報)